مالي.. أنصار الإمام النافذ ديكو ينددون ب "العصابة"

ندد أنصار شخصية دينية وسياسية بارزة في مالي، الإمام محمود ديكو، بـ"عصابة مدبرة" ضده يتعرض لانتقادات منذ أكثر من أسبوع بسبب رحلة إلى الجزائر.

تنسيقية الحركات والجمعيات والمتعاطفين مع الإمام محمود ديكو (CMAS) "لاحظت لبعض الوقت على الشبكات الاجتماعية عصابة مدبرة ضد عرابها ، الإمام محمود ديكو ، فيما يتعلق برحلته إلى الجزائر".

كان الإمام ديكو شخصية الوصاية لحركة احتجاجية سبقت سقوط الرئيس المدني إبراهيم بوبكر كيتا، الذي أطاح به انقلاب عسكري في عام 2020.

هذا الزعيم الديني هو واحد من القلائل الذين يجرؤون على التعبير علنا عن خلافاتهم مع المجلس العسكري، والضغط من أجل عودة المدنيين إلى السلطة، والقدرة على التعبئة في سياق تقييد الحريات في ظل الحكم العسكري.

اندلعت مناوشات دبلوماسية بين مالي والجزائر بعد استقبالها مباشرة من قبل الرئيس عبد المجيد تبون في الجزائر العاصمة.

واستدعى وزير الشؤون الخارجية المالي السفير الجزائري "للتعبير عن احتجاج شديد" من مالي "بعد الأعمال غير الودية الأخيرة التي ارتكبتها السلطات الجزائرية".

ونددت باماكو بشكل خاص بـ "الاجتماعات المتكررة، على أعلى المستويات في الجزائر، ودون أدنى معلومات أو مشاركة من السلطات المالية مع أشخاص معروفين بعدائهم للحكومة المالية".

و استدعاء السفير المالي في الجزائر يوم الجمعة للتشاور في باماكو من خلال "مبدأ المعاملة بالمثل" ، وفقا للحكومة المالية.

وقدم الإمام ديكو تفسيرات حول رحلته إلى الجزائر في شريط فيديو تم بثه على الشبكات الاجتماعية. وقال في بامبارة إن السياسيين في باماكو كانوا يعتزمون في البداية الذهاب إلى الجزائر، لكنهم غيروا رأيهم عندما علموا أن الإمام ذاهب إلى هناك، "لنصب فخ" له.

ويؤكد أن الأفراد "الذين يتحدثون باسم السلطات" وصفوه بأنه "خائن" واتهموه ب "التآمر مع المتمردين ضد مالي" للإضرار "بمصداقيته ضد الماليين".

وتحدد CMAS أن المواقف السياسية للإمام ديكو لا يمكن مساواتها بالعداء ضد بلده.

وهي "تدعو نشطاءها والمتعاطفين معها وشركائها إلى مواصلة التعبئة دفاعا عن المثل والقيم التي ينادي بها الإمام محمود ديكو، وهو وطني مقتنع وحازم في بلده" و "تدعو الناس إلى الاستعداد لاستقبال لا ينسى.