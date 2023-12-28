مدبولي يتابع أداء الاقتصاد المصري في ظل الأزمة العالمية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، لمناقشة ومتابعة عدد من الملفات الاقتصادية، وذلك بحضور وزراء ومسؤولين من الجهات المعنية.

تحقيق أهداف الدولة

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أهمية بذل مختلف الجهود من أجل تحقيق أهداف الدولة في مختلف المجالات، ومواصلة عملية الإصلاح الاقتصادي.

وتابع الاجتماع مؤشرات أداء الاقتصاد المصري في كافة القطاعات الاقتصادية خلال الفترة الماضية، حيث تبين أن أبرز الأنشطة الاقتصادية التي حققت معدلات نمو إيجابية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري هي: السياحة، وقناة السويس، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات الاجتماعية، والزراعة.

وأرجع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء النمو الإيجابي في قطاع الاتصالات إلى زيادة الصادرات الرقمية، وزيادة الاستثمارات في الشركات التكنولوجية الناشئة، وإطلاق استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد، وزيادة خدمات البيانات.

ولفت المتحدث الرسمي إلى أن نشاط الزراعة حقق معدلات نمو إيجابية نظراً للتوسع في الزراعات التعاقدية وتنامي الصادرات الزراعية الغذائية.

وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أنه بالرغم من اشتداد تبعات الأزمة الروسية-الأوكرانية خلال العام المالي 2022/2023، إلا أن الاقتصاد المصري حقق نموًا بنحو 3.8%.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع استمرار العمل ببرنامج الإصلاحات الهيكلية للقطاعات المحددة، مشيرًا إلى أن الحكومة تمضي على قدم وساق في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات بما يعزز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.