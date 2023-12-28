كينيا.. التحقيق في جرائم قتل محتملة في مزرعة دل مونتي

قال مسؤول في المقاطعة، يوم الخميس، إن الشرطة الكينية تحقق في مزاعم بمقتل حراس في مزرعة تابعة لشركة دل مونتي الأمريكية في وسط البلاد بعد العثور على أربع جثث في نهر.

ووفقا لوسائل الإعلام الكينية Citizen TV، تم العثور على جثتين يوم الأحد، وجثتين أخريين في اليوم التالي، في نهر ثيكا، بالقرب من هذه المزرعة الواقعة على بعد 40 كم شمال العاصمة نيروبي.

وكان الأشخاص الأربعة مفقودين منذ 21 ديسمبر/كانون الأول.

وقال باتريك موكوريا، الرئيس الإداري لمقاطعة مورانغا، دون مزيد من التفاصيل: «تحقق الشرطة في جرائم القتل المزعومة لأربعة رجال في مزرعة أناناس في ديل مونتي» وفي بيان صحفي أرسل إلى وكالة فرانس برس، أكدت ديل مونتي: «التعاون مع السلطات الكينية».

كما تشير المجموعة العالمية المتخصصة في إنتاج وتوزيع الفواكه والخضروات إلى أنه وفقا لصور المراقبة بالفيديو، كان الرجال الأربعة «يسرقون الأناناس» من المزرعة.

وتابعت الشركة الأمريكية أن اللقطات «لا تظهر أي مخالفات من جانب ديل مونتي، بل تظهر اللصوص يفرون نحو النهر، بعد إسقاط أكياس الأناناس المسروقة، في محاولة للهروب من حراس الأمن»، مؤكدة أن «تشريح الجثث لا يزال جاريا».

وقد اتهمت الشركة، التي توظف 6000 شخص في كينيا، بالفعل بسوء المعاملة والعنف في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.

واتهم تحقيق مشترك أجرته صحيفة الغارديان البريطانية ومكتب الصحافة الاستقصائية التابع لمنظمة غير حكومية حراس مزرعة أخرى في دل مونتي في يوليو بدهس مراهقين يشتبه في أنهما سرقا الأناناس.

كما ذكرت صحيفة الغارديان والمنظمة غير الحكومية "مزاعم بست جرائم قتل على مدى العقد الماضي من قبل حراس في مزرعة الأناناس الشاسعة في ديل مونتي".

أطلقت مارثا كاروا، المرشحة المهزومة لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات الرئاسية لعام 2022، يوم الثلاثاء على X (تويتر سابقا)، «إلى متى سنسمح باستمرار هذا الانتهاك الصارخ للحق في الحياة من قبل ديل مونتي؟».