إيلون ماسك يهاجم الصحافة بعد الهجوم على روبوت تسلا

انتقد إيلون ماسك التقارير الإعلامية الأخيرة عن "هجوم" روبوت على مصنع تيسلا في أوستن.

كتب ماسك في منشور X يوم الأربعاء: "من المخزي حقًا أن تقوم وسائل الإعلام بكشف إصابة حدثت قبل عامين بسبب ذراع روبوت صناعي بسيط من نوع Kuka (موجود في جميع المصانع) وتلمح إلى أن ذلك يرجع إلى أوبتيموس الآن".

كان الرئيس التنفيذي لشركة Tesla يرد على مستخدم X الذي شارك تقريرًا لصحيفة Daily Mail يوم الثلاثاء حول حادث روبوت في المصنع في عام 2021.

وكانت المعلومات قد غطت الحادثة أيضًا في قصة نشرت الشهر الماضي. وفقًا للمنفذ، قال شاهدان إن مهندسًا كان يقوم بتشغيل تحديثات البرامج على روبوتات المصنع عندما تم إمساكه وتثبيته على السطح بواسطة إحدى الآلات.

وقال الشهود أيضًا إن المهندس تُرك ينزف بعد أن غرز الروبوت مخالبه في جسده. وفي النهاية، نجا المهندس من براثن الروبوت عندما ضغط عامل آخر على زر التوقف في حالات الطوارئ، وفقًا للمعلومات.

ومع ذلك، يبدو أن غضب " ماسك " من منشور صحيفة ديلي ميل كان بسبب تأطير المنفذ للحادث. استخدمت قصة ديلي ميل صورة مصغرة تظهر روبوتات تسلا أوبتيموس التي تشبه البشر، وليس ذراع الروبوت كوكا الذي شارك في حادثة 2021.

لن يكون دفاع " ماسك " عن روبوتات أوبتيموس مفاجئًا لأنه يعلق عليها آمالًا كبيرة. وعندما كشف النقاب عنها العام الماضي، قال إن الاقتصاد يمكن أن يصبح "شبه لا نهائي" إذا كانت روبوتات أوبتيموس قادرة على العمل اليدوي.

قال ماسك حينها: "هذا يعني مستقبلًا من الوفرة. مستقبل لا يوجد فيه فقر، حيث يمكنك الحصول على ما تريد من المنتجات والخدمات".

ومع ذلك، فإن الشكاوى المتعلقة بالسلامة تلاحق منذ فترة طويلة مصانع تيسلا التابعة لماسك. وفي عام 2020، قال المنظمون في كاليفورنيا إن شركة تسلا أرسلت إليهم تقارير غير كاملة عن إصابة المصنع.

ولا يقتصر الأمر على الولايات المتحدة فقط. في الآونة الأخيرة، في أبريل، قال المفتشون الصينيون إنهم يريدون معاقبة الشركة بسبب نقاط الضعف في السلامة، وفقًا لشركة Caixin Global. ووفقا للتقرير، توفي عامل بمصنع تيسلا في شنغهاي بعد أن سحقته معدات المصنع.

في أكتوبر، رفضت شركة تسلا ادعاءات الاتحاد الألماني ووسائل الإعلام في البلاد بأن مصنع برلين Gigfactory يفتقر إلى أحكام السلامة المناسبة.