بروتوكول للتعاون المشترك بين الشباب والرياضة ومنطقة آثار الفيوم

وقع الدكتور علي البطل مدير عام منطقة آثار الفيوم والدكتور عاصم مرسي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم، بروتوكول للتعاون فى نشر الوعى الأثري بالفيوم.

جاء ذلك بحضور اسامه الجيزاوي وكيل مديرية الشباب والرياضة ونرمين عاطف مديرة إدارة الوعى الأثري باثار الفيوم وإيمان يوسف مدير مكتب وكيل وزارة الشباب والرياضة.

خلال ذلك تم عقد لقاءا تنسيقيا، قدمت خلاله نرمين عاطف مدير إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم استعراضا لسبل التعاون المشترك بين مديرية الشباب والرياضة وإدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم من خلال عقد المحاضرات العلمية والأثرية، بالإضافة إلى عمل زيارات ميدانية للمناطق الأثرية بمحافظة الفيوم، لتعريف الشباب وأعضاء مراكز الشباب والأندية الرياضية بأهم المناطق السياحية والأثرية في المحافظة.

ويهدف ذلك إلى نشر الوعي الأثري بين مختلف الفئات، لتعميق روح الانتماء لديهم، وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على حضارة مصر وتاريخها العريق وتنشيط السياحة الداخلية ومعرفة اهم المناطق الاثرية بمحافظة الفيوم، فضلاً عن اهتمام الإدارة بعمل توعية للمجتمع بخطورة الحفر والتنقيب عن الآثار والاضرار الناتجة عن هذا الحفر وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ علي آثار بلادنا.

وأعرب الدكتور عاصم مرسي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم عن ترحيبه بتنفيذ هذه المبادرة، كونها تسهم في تعميق روح الانتماء لدى المواطنين، وإلقاء الضوء على ما تزخر به المحافظة من إمكانيات أثرية فريدة، وكذلك نشر الوعى الأثري بين الشباب والطلائع بالفيوم.

تنظيم زيارات طلابية إلى المناطق السياحية والأثرية بالفيوم

يأتي هذا استكمالاً لجهود إدارة الوعي الأثري للتوعية والتعريف بأهم المناطق السياحية والأثرية، وذلك بعد قيام إدارة الوعي الأثري بتنظيم عدد من الزيارات الطلابية إلى المناطق الأثرية شملت طلاب المراحل التعليمية وجامعة الفيوم.

وكان طلاب جامعة الفيوم قد قاموا بزيارة منطقة هرم هوارة الأثرية، وقدمت نرمين عاطف مديرة إدارة الوعي الأثري بمنطقة آثار الفيوم، شرحا وافيا حول هرم هوارة كونه أحد أهرامات مصر الذي بناه الملك إمنمحات الثالث من ملوك الأسرة 12 بقرية هوارة على بعد 9 كم جنوب شرق مدينة الفيوم، وهو من الطوب اللبن المكسي بالحجر الجيرى، وكان الارتفاع الاصلي للهرم 58 متر وطول كل ضلع 105 متر، ولم يبقى من ارتفاعه الآن سوى 20 متر، ويحتوي الهرم على دهاليز وحجرات كثيرة، تنتهي بحجرة الدفن، وجد بها تابوتا حجريا ضخما من قطعة واحدة من حجر الكوارتزيت يصل وزنها إلى 110 طن، وكان باب الغرفة مغلقا بحجر ضخم يغلق ساقطا عن طريق تسريب رمل تحته إلى غرفتين صغيرتين جانبيتين، لم يستطع اللصوص دخول حجرة التابوت من هذا الباب، ولكن تمكنوا من الوصول إليها عن طريق فتحة في السقف، ونهبوها وحرقوا ما فيها من أثاث جنائزي.