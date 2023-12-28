انفجار ناقلة غاز يقتل 40 شخصا على الأقل في ليبيريا

قتل 40 شخصا على الأقل عندما انفجرت شاحنة صهريج بعد تحطمها في وسط ليبيريا، حسبما ذكرت الشرطة .

وتحطمت الناقلة التي كانت تحمل البنزين وسقطت في حفرة على طول طريق في توتوتا بمقاطعة بونغ، وقالت الشرطة إن 30 شخصا آخرين على الأقل أصيبوا في الانفجار بينما تجمع السكان المحليون في مكان الحادث.

"كان هناك الكثير من الناس الذين أصيبوا بحروق. في الوقت الحالي، لدينا عدد الوفيات عند 15"، قال الأمير ب. مولباه، نائب المفتش العام للشرطة الوطنية الليبيرية.

وأوضح ضابط شرطة آخر يدعى مالفين ساكور إنه بعد الحادث بدأ بعض السكان المحليين في أخذ الغاز المتسرب عندما انفجرت الناقلة مما أسفر عن مقتل البعض وإصابة آخرين، إن الشرطة ما زالت تجمع العدد الإجمالي للجرحى والقتلى.

بينما كشف شاهد عيان من توتوتا، آرون ماساكوي، لوكالة فرانس برس، أن «الناس صعدوا جميعا فوق الشاحنة التي تحمل الغاز، في حين أن بعضهم كان لديه حديد يصطدم بالناقلة حتى تنفجر بالنسبة لهم للحصول على الغاز».

وأشار ماساكوي: "كان الناس في كل مكان حول الشاحنة وأخبرهم سائق الشاحنة أن الغاز الذي كان ينسكب يمكنهم تحمله".

"قال لهم ألا يصعدوا فوق الناقلة وأن عليهم التوقف عن ضرب الناقلة، لكن بعض الناس كانوا يستخدمون مفكات البراغي لوضع ثقوب على الخزان".

وأضافت سينثيا بلابوه، وهي مسؤولة صحية من مقاطعة بونغ، لصحيفة فرونت بيج أفريكا المحلية إن هناك نحو 36 مريضا في حالة حرجة، بينهم أطفال وامرأة حامل.