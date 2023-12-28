عمر السومة: حزين بسبب طريقة رحيلي عن الأهلي السعودي

أعرب النجم السوري عمر السومة، مهاجم العربي القطري، عن حزنه بسبب الطريقة التي رحل بها عن صفوف أهلي جدة السعودي خلال الصيف الماضية.

يتواجد العربي في المركز الخامس بترتيب الدوري القطري برصيد 17 نقطة بعد 12 أسبوعا من المسابقة.

وقال السومة خلال بودكاست مع الإعلامي "أيمن جادة": "لم أكن أتيل أبدًا الطريقة التي تخلى بها الأهلي عني، لأنني ضحيت كثيرًا من أجل النادي، ورفضت العديد من العروض الكبيرة والمغرية من أجل النادي".

وأضاف: "بعد ما قدمته مع الأهلي، لم أتخيل أبدًا طريقة رحيلي بهذه الصورة، دون السماح لي لتوديع اللاعبين والجماهير، تركوني في النادي وتفاجئت بأن اسمي خارج القائمة".

وواصل: "تنازلت عن مستحقاتي للنادي الأهلي، لأنني لم أتخيل نفسي أبدًا أشتكي النادي، ومستحيل أن أشكوه أو أشكو مسؤوليه، بعد ما فعلوه معي خلال 9 سنوات".

وعن أفضل مدرب لعب معه، قال السومة: "السويسري كريستيان جروس هو أفضل مدرب عملت معه، وسيرجي ريبروف هو الأسوأ".