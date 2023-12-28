إزالة 18 حالة تعدي واسترداد 6 أفدنة أملاك دولة بالفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا بمحافظة الفيوم، عدة حملات لتنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف دون ترخيص بقرى المركز.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، باستمرار التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، لتنفيذ إزالة التعديات بشكل فوري.

جاء ذلك تحت إشراف المحاسب أحمد شاكر رئيس المركز وبحضور المهندس محمد لطفي الماوي نائب رئيس مركز ومدينة اطسا، والمهندس محمد أبو القاسم نائب رئيس المركز لشئون القرى، والمهندس أحمد جمعة مدير إدارة المتابعة بالمركز، ومسئولي حماية الأراضي وأملاك الدولة بالمركز، ومسئولى الوحدات المحلية بالقرى، وذلك بالتعاون مع قوات الأمن بمركز شرطة اطسا برئاسة العميد محمد ثابت مأمور مركز شرطة اطسا وقوات الأمن المعاونة.

وأكد رئيس المركز أن الحملة تمكنت اليوم من إزالة عدد 13 حالة تعدي على الأراضي الزراعية، عبارة عن أعمدة خرسانية وأسوار وغرف بالطوب الأبيض وحفر أساسات حديثة، على مساحة إجمالية بلغت 1650 مترا من الأراضي الزراعية، بزمام قريتي جردو وقلمشاه، بحضور رؤساء الوحدات المحلية، وتم تسليم المواقع خالية لمديري الجمعيات الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى.

إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بالفيوم

وتمكنت الحملات، من تنفيذ إزالة عدد 5 حالات تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، عبارة تعديات بالزراعة الحديثة وحفر مصارف دون تقنين، على مساحة إجمالية بلغت 6 أفدنة من أراضي أملاك الدولة، بزمام أبوديهوم التابعة لقرية أبوجندير، وتم إزالة التعديات بالتنسيق مع إدارة أملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.

وأشار رئيس مركز ومدينة اطسا إلى إستمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وكذلك على أراضي أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية، مؤكدا على ضرورة إستمرار الحملات حتى يتم تحقيق المستهدف منها، ومواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى، مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستنفذ القانون على جميع المتعدين على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة لحين إسترداد جميع أملاك الدولة.