المشدد 10 سنوات للمتهمين بالإستيلاء على نحاس من جهة عملهم

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، بمعاقبة كل من " ح.م.ح" و " ه.ع.ح" و " أ.ح.ع" بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا ،مع عزلهم من الوظيفة مدة لا تقل عن 3 سنوات ، وإلزام كل منهم برد مبلغ مالي قدرة مائة وثلاثون ألف جنيه ، ومعاقبة المتهم " م.ع.م" بالحبس لمدة سنة، وإلزام المتهمين جميعا بالمصاريف الجنائية ، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام.

تعود احداث القضية المقيدة، برقم 37882 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة ،بقيام المتهمين بالاستيلاء علي قطع نحاس من محل عملهم باحدي الشركات العامة .

تبين من التحقيقات ، أن المتهمين من الاول حتي الثالث كل من " ح.م.ح" سائق درجة ثالثة و " ه.ع.ح" ميكانيكي ، و " أ.ح.ع" سائق ، بصفتهم موظفين عموميين بشركة مساهمة تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية ، استولوا بغير حق علي قطع نحاس والمملوكة لجهة عملهم من مكان تخزينها وقاموا بنقلها لمكان آخر بالشركة لتيسير إخراجها ووضعها في من الشركة بالاستعانة بالمتهم الرابع " م.ع.م" عامل ، ، وأن قيمة تلك القطع النحاس يقدر قيمتها بمبلغ مائة وثلاثون ألف جنيه ، وتم ضبطهما ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.



