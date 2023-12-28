يحدث قصر أو طول النظر نتيجة فشل التركيز، مما يؤثر على الرؤية، فعند الإصابة لم يتم عرض الصورة على شبكية العين، بل يتم عرضها أمامها أو خلفها، والطريقة الأبسط والأكثر شيوعًا لحل المشكلة هي الطريقة التشغيلية، ولكن لها عيوبًا كبيرة أبرزها التكلفة العالية.

نصائح لتحسين الرؤية في المنزل

ومن الممكن استعادة رؤيتك بنفسك، وسيتطلب ذلك التفاني وقوة الإرادة والانتظام في العمل على نفسك، وإليك بعذ النصائح لحسين الرؤية في المنزل..

-التغذية

ينصح الأطباء بتناول الخضروات الطازجة والفواكه والتوت الغني بالفيتامينات والجزر، وهو مصدر للكاروتين، كما أنه مفيد في المقام الأول للرؤية، ويجب أن يشمل النظام الغذائي أيضًا الحمضيات والتوت والخضر والأفوكادو والأسماك البحرية الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية.

-التمارين

ممارسة الجمباز في الصباح بعد الاستيقاظ وقبل النوم، بدون نظارات أو عدسات لاصقة ويتم تنفيذ كل تمرين 5-30 مرة وينتهي بوميض خفيف.

1- ينظر الإنسان أولاً إلى الشيء القريب، ثم إلى الشيء البعيد ويمكنك النظر من النافذة عن طريق ربط شيء ما بالزجاج.

2- يتم أولاً إغلاق العينين لبضع ثوان، ثم فتحهما على أوسع نطاق ممكن.

3- توجيه النظر إلى قريب أو بعيد حسب طبيعة المشكلة. يتم رسم الخطوط الأفقية والرأسية والقطرية في الفضاء عدة مرات متتالية. ثم يمكنك الانتقال إلى الدوائر وثمانية الحروف الأبجدية والأشكال المعقدة الأخرى.

-التدليك

تكون العيون مغلقة، وتضغط ثلاثة أصابع من كل يد بخفة على الجفون العلوية لمدة 3-5 ثواني.

غسيل العين

تحتاج إلى غسل عينيك مرتين في اليوم، ففي الصباح، يتم استخدام الماء الدافئ أولا، ثم البارد، أما في المساء - بالترتيب العكسي.

ولا يمكن تغطية الطريقة الكاملة لتصحيح الرؤية في المنزل في مقال واحد. لكن الطرق المذكورة أعلاه مضمونة لإعطاء نتيجة صغيرة ولكن ملحوظة.