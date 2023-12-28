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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

خبير يكشف سيناريوهات تسبب الذكاء الاصطناعي في نشوب حرب (فيديو)

بلال حفناوي و الذكاء
بلال حفناوي و الذكاء الاصطناعي

كشف بلال حفناوي خبير الاتصالات والتكنولوجيا، عن مخاطر الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أنه سلاح ذو حدين فيمكنه إحداث ضرر بمستويات مختلفة حسب طبيعة النظام الذي برمج عليه.

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وأضاف خلال مداخلة مع برنامج "مطروح للنقاش"، الذي يعرض على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن الذكاء الاصطناعي قد يتخذ قرارات حاسمة بناءً على معلومات مزيفة ومعلومات مغلوطة.

حرب بسبب الذكاء الاصطناعي

وعن سيناريوهات إحداث الذكاء الاصطناعي للضر، أكد وجود سينارويهين وهناك مخاوف من استخدام الذكاء الاصطناعي بتوليد صور ومقاطع فيديو وصوت ونصوص، وهي نصوص مزيفة، أي أننا نكون بذلك في موضوع التزييف العميق وهو أدوات التعلم الآلي العميقة. 

وتابع: "الجزء الآخر هو انتشار معلومات مضللة على نطاق واسع في الإنترنت، والسيناريو الأصعب والمرعب والذي نخاف منه هو التزييف العميق وانتشار بشكل كبير وتأثيره على صناعة القرار، وقد يكون ذلك سببا في صناعة حرب ويؤثر على الأمن القومي، وقد يتم اتخاذ قرارات بناءً على معلومات خاطئة". 

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