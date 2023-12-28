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حزب الله: فصل كاميرات المنازل تخسر العدو فرص التنصت على المقاومة عاجل| أبو عبيدة: لا صفقات تبادل قبل وقف العدوان بشكل كامل
الخميس 28 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل| أبو عبيدة: لا صفقات تبادل قبل وقف العدوان بشكل كامل

ابو عبيدة
ابو عبيدة

قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام، إن معركة طوفان الأقصى وضعت كيان الاحتلال على طريق الزوال، و أعظم تحية عسكرية جهادية لا يمكن أن يستحقها أحد سوى شعبنا الصامد في غزة.

وأضاف أبو عبيدة: نعيش آلام وآمال شعبنا الفلسطيني بعد 83 يوما من طوفان الأقصى، ونقاتل منذ سنين للوصول إلى طوفان الأقصى من أجل شعبنا وأرضنا.

وأوضح: " قلنا للعالم إننا شعب يطلب الحق والحرية، وواصلنا الإعداد والقتال لأننا نعلم أن الحقوق لا تنتزع إلا انتزاعاً، ووجهنا للصهاينة ضربة القرن في السابع من أكتوبر".

ولفت إلى أنه :" استهدف أكثر من 825 آلية عسكرية منذ بدء العدوان على غزة، نفذ مجاهدونا عمليات خاصة بإعادة تفجير ذخائر الاحتلال بألياته وجنوده، واستهدفنا 3 مروحيات له".

مجاهدونا يسطرون ملحمة فريدة عبر استخدام كافة الوسائل المتاحة، واستهدفنا 3 مروحيات للعدو خلال اليومين الماضيين، فجرنا ذخائر العدو التي لم تنفجر بالعدو نفسه، ونشرنا الكثير من الصور التي توثق استهداف مجاهدينا لجنود العدو وآلياته وهذا غيض من فيض.

وأضاف أبو عبيدة، أنهم استهدفوا 3 مروحيات للعدو خلال اليومين الماضيين، مؤكدا أنه لا صفقات تبادل قبل وقف العدوان بشكل كامل

وأكد أبو عبيدة، أن غزة فضحت كل مؤسسات الكذب التي تحمل سيف حقوق الإنسان في مواجهة الشعوب المستضعفة، سيخرج شعبنا مرفوع الرأس مزهواً بالنصر، نحن مع شعبنا في نفس الخندق ونتقاسم معه لقمة الخبز وشربة الماء، العالم الرسمي موزع بين مجرم ظالم ومتفرج عاجز، وإنه لجهاد نصر أو استشهاد.

 

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