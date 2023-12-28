خاص الوفد| محمد حماقي يشعل نهائي كأس السوبر المصري بأغنية "أم الدنيا"(صور)

أحيا النجم محمد حماقي اليوم حفل كأس السوبر المصري داخل ستاد محمد بن زايد بالإمارات، ويكون الأهلي بمواجهة مودرن فيوتشر، ليعطي روح حماسية للمشجعين واللاعبين.



حماقي يشعل حفل كأس السوبر المصري بأغنية “أم الدنيا”

وغنى النجم محمد حماقي مجموعة من الأغاني بدأها بـ "يا ستار"، كما غنى لمصر بأغنيته الشهيرة " أم الدنيا".

وكتب حماقى عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام:"ميعادنا فى أبو ظبى يوم ٢٨ ديسمبر، هكون معاكم فى حفل ختام السوبر المصرى"، ليفاجيء جمهوره بحفل شيء وممتع في الدقائق الأولى في الساعة ٧ مساءً و ٩ بتوقيت أبو ظبي قبل الماتش.

محمد حماقي يتبرع بإرادات حفلاته لأهل غزة

وكان من المقرر بدء حماقي إحياء حفلاته في الولايات المتحدة الأمريكية من يوم 22 فبراير المقبل، وحتى 3 مارس لعام 2023.

ولم يكن قرار إلغاء حفلات حماقي في أمريكا هو القرار الأول الذي يدعم خلاله حماقي القضية الفلسطينية، بل سبق وقرر حماقي التبرع بأرباح جميع الحفلات التي يحييها خلال الفترة الحالية لجمعية الهلال الأحمر في تجهيز مساعدات من أجل أهالي غزة، لدعمهم فيما يتعرضون إليه على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.