هواوي تطرح أسهمها للاكتتاب العام.. هل تصبح أعلى قيمة من Apple

قد تكون قيمة شركة Huawei أكثر من قيمة شركة Apple لأنها تفكر في طرح أسهمها للاكتتاب العام في عام 2024

لقد أذهلت شركة هواوي العالم بالفعل من خلال بناء أول شرائح 5G منذ ثلاث سنوات على الرغم من العقوبات الأمريكية. بفضل معالج التطبيقات هذا الذي يعمل على تشغيل سلسلة Mate 60 الرئيسية، أصبح مستقبل هواوي أكثر إشراقًا من أي وقت مضى منذ أن وضعت الولايات المتحدة الشركة لأول مرة على قائمة الكيانات في عام 2019 واصفة إياها بأنها تهديد للأمن القومي. ومع انتشار الشائعات حول أن SMIC، أكبر مسبك في الصين، ينفق المال والقوة العقلية لإنشاء شرائح 3 نانومتر باستخدام آلات الطباعة الحجرية DUV القديمة، قد تشعر الولايات المتحدة بأنها مضطرة إلى تشديد قيودها على Huawei وSMIC.



ومع ذلك، مع قدرة هواوي على الهروب في كل مرة تحاول فيها الولايات المتحدة تثبيتها، والتفاؤل بأن الشركة يمكن أن تستعيد ما فقدته في صناعة الهواتف الذكية، أفادت رويترز أن هناك مناقشات حول طرح شركة هواوي للاكتتاب العام. كان رن تشنغفي، مؤسس شركة هواوي، يرفض دائمًا إمكانية تداول أسهم هواوي في سوق الأوراق المالية.

ومع ذلك، إذا كان من المصلحة الوطنية للصين أن تقوم شركة Huawei بجمع الأموال عن طريق بيع الأسهم، فإن شركة Zhengfei ستوافق على إجراء اكتتاب عام أولي للشركة المصنعة. وفي رسالة إلى موظفي هواوي كتبها رين في عام 2021، كتب أن هواوي يمكنها "دخول السوق تدريجيًا في المستقبل". وضعت العلامة التجارية الفرعية السابقة لشركة Huawei، والتي باعتها Huawei في عام 2020 إلى كونسورتيوم مقابل 15 مليار دولار، خططًا الشهر الماضي لطرح أسهمها للاكتتاب العام.

إذن، كم يمكن أن تبلغ قيمة شركة هواوي؟ استنادًا إلى أرباح عام 2022 البالغة 5.1 مليار دولار وبتطبيق نفس مضاعف الأرباح اللاحقة الذي تتداول به شركة Apple عند (25x)، يمكن تقييم شركة Huawei بمبلغ 128 مليار دولار "فقط". لكن كبير مسؤولي التكنولوجيا السابق في لينوفو، ني جوانجنان، قال في عام 2019 إن شركة هواوي قد تصل قيمتها إلى 1.3 تريليون دولار. في ذلك الوقت، تجاوزت القيمة السوقية لشركة Apple للتو تريليون دولار، مما يعني أن شركة Guangnan كانت تعتبر شركة Huawei أكثر قيمة من شركة Apple. اليوم، تبلغ قيمة شركة أبل في سوق الأوراق المالية 3 تريليون دولار.

لقد أظهر المستثمرون الصينيون بالفعل أنهم يحبون أسهم التكنولوجيا الساخنة، خاصة إذا كانت شركة مرتبطة بالبلاد. وفي عام 2019، تم شطب أكبر مسبك في الصين، SMIC، من بورصة نيويورك بقيمة تقل عن 6 مليارات دولار. وبعد طرح أسهمها للاكتتاب العام في شنغهاي، أصبح لدى الشركة الآن قيمة سوقية تقترب من 30 مليار دولار. وإذا أصبحت شركة هواوي شركة عامة، فإن مديري الأموال الدوليين سيرغبون جميعًا في الحصول على جزء من الإجراء.

من المؤكد أن الاكتتاب العام الأولي لشركة هواوي سيكون سببًا للاحتفال في الصين، حيث يمكن النظر إلى مثل هذا الإدراج على أنه علامة أخرى على فشل العقوبات الأمريكية ضد هواوي. يوجد في الصين ثلاث بورصات، بورصة شنغهاي، وبورصة بكين، وبورصة شنتشن.