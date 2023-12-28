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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

ليتوانيا ترسل وفدا برلمانيا إلى بولندا للتحقيق في احتجاز شحنات الدعم الأوكرانية

علم ليتوانيا
علم ليتوانيا

أرسلت الحكومة الليتوانية اليوم الخميس، وفدا برلمانيا إلى بولندا للتحقيق ومعرفة سبب احتجاز شحنات الدعم إلى أوكرانيا على الحدود.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، ذكرت شبكة راديو وتلفاز ليتوانيا، أنه من المقرر أن يناقش النائبان المحافظان لوريناس كاسسيناس، الذي يرأس لجنة الأمن القومي والدفاع، وزيجيمانتاس بافيليونيس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، قضايا الدفاع والمصالح المشتركة الأخرى مع نظرائهما البولنديين.

وأفاد بيان لحكومة ليتوانيا بأن الشحنات إلى أوكرانيا تتعطل أحيانًا في بولندا، خاصة إذا كانت تشمل سلعًا ذات استخدام مزدوج مثل كاميرات التصوير الحراري والطائرات بدون طيار.

وقال بافيليونيس إن القضايا اللوجستية تركت دون تنسيق لفترة من الوقت قبل الانتخابات البرلمانية في بولندا التي جرت في أكتوبر الماضي كما أن هناك "مؤشرات إيجابية" في المفاوضات بين كييف ووارسو بشأن نقل الحبوب والسلع الأخرى.

من جهته، شدد كاسشيناس على أن بولندا لها "دور رئيسي" كزعيم إقليمي، وستقوم بالتعاون مع دول البلطيق، بصياغة أجندة الاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا.

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