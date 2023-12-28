LG تطرح لابتوب بميزات الذكاء الاصطناعي

أعلنت LG للتو عن إدخالات جديدة في سلسلة gram من أجهزة الكمبيوتر المحمولة كجزء من الكشف المبكر عن معرض CES 2024. يتضمن ذلك جهازي كمبيوتر محمول جديدين من LG Gram Pro وتحديثات قياسية لخط الجرام الموجود مسبقًا.

يتميز LG Gram Pro بمواصفات رائعة، مع معالج Intel Core Ultra ووحدة معالجة الرسومات GeForce RTX 3050. تأتي أجهزة الكمبيوتر هذه أيضًا مزودة بتقنية AI Boost من Intel. تقول LG إن هذه الترقية تسمح للكمبيوتر المحمول "بالتعامل مع أعباء عمل الذكاء الاصطناعي حتى بدون الاتصال بالشبكة".

يمتد هذا التلاعب بالذكاء الاصطناعي أيضًا إلى تطبيق Link الخاص بالشركة، والذي يقوم الآن تلقائيًا بمشاركة الملفات والصور بين الأجهزة. وأخيرًا، هذا هو أول كمبيوتر محمول من نوع gram يتميز بنظام تبريد مزدوج المروحة. من المعروف أن أدوات الذكاء الاصطناعي متعطشة للطاقة، وهذا سيساعد في تجنب الحرارة الزائدة. يمكنك الاختيار بين موديلات 16 بوصة و17 بوصة هنا.

يقدم LG Gram Pro 2-in-1 مواصفات مشابهة لجهاز Pro القياسي، ولكن مع عامل شكل قابل للتحويل وشاشة OLED مقاس 16 بوصة تناسب الجميع. هناك شاشة تعمل باللمس ومفصلة قابلة للتعديل بزاوية 360 درجة و"تصميم إطار نحيف للغاية". يأتي هذا الكمبيوتر المحمول الهجين مزودًا بتقنية AI Boost من Intel وتطبيق Link من LG. كما أنه خفيف الوزن، حيث يصل وزنه إلى حوالي ثلاثة أرطال، وتفتخر الشركة بأنها فازت مؤخرًا بسجل موسوعة جينيس العالمي لـ "أخف كمبيوتر محمول مقاس 16 بوصة 2 في 1". الجيز. من المؤكد أن هذه السجلات أصبحت محددة للغاية.

يتم أيضًا تحديث خط LG Gram القياسي بشكل جيد، مع تكرارات جديدة لنماذج 17 و16 و15 و14 جرامًا. تأتي كل واحدة منها مزودة بمعالجات Intel Core Ultra ولوحات IPS ذات طلاء مضاد للتوهج. يتميز الطرازان 17 و16 بشاشات بدقة WQXGA، بينما تحصل وحدات SKU الأصغر على شاشات بدقة FHD أو WUXGA. تم تصميم أجهزة الكمبيوتر المحمولة هذه للاستخدام العادي في العمل والمدارس، لذا فهي تأتي مزودة بكاميرات ويب بدقة FHD ومجموعة متنوعة من البرامج سهلة الاستخدام. كما أنها تتميز بنفس تقنية الخصوصية Mirametrix مثل الأجيال السابقة.

إذا وجدت نفسك في لاس فيغاس خلال أسبوعين، فسيتم عرض جميع أجهزة الكمبيوتر المحمولة هذه كجزء من حضور LG في معرض CES 2024. ولم تعلن الشركة عن الأسعار أو التوفر بعد، لكنها ذكرت أن كل منها سيظهر على أرفف المتاجر. في وقت ما خلال عام 2024.