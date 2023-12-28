الأمين المساعد بشمال القليوبية يكشف عدد الأعضاء المشتغلين بنقابة المحامين

قال عمرو الحوي، أمين عام مساعد نقابة المحامين بشمال القليوبية، وأمين عام حزب الوفد بالقلويبة، إنه ترشح لمنصبه الحالي في النقابة بسبب حبه للعمل الخدمي والتطوعي، مشيرًا إلى أن هدفه في المقام الأول خدمة زملائه وأساتذته المحامين في القليوبية، لكي يكون لديه صفة عندما يطرق باب أي مسؤول، في محاولة لتقديم الكثير من الخدمات لزملائه.

وتابع "الحوي"، خلال لقائه ببرنامج "بالقانون تحلو الحياة"، الذي يقدمه الإعلامي وليد بريك، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن نقابة المحامين من أكبر النقابات في مصر، حيث ينتمي للنقابة أكثر من 600 ألف محامي مشتغل، وتقديم الخدمات لهذا العدد لن يحدث إلا من خلال نقابة عامة ونقابة فرعية، ويعمل من خلال منصبه في أن يكون حلقة التواصل بين النقابة الفرعية والنقابة العامة لتقديم أي خدمة للمحامين.

وأشار إلى أنه يحاول أن يزيد ثقافة المحامين حديثي التخرج بالمعلومات من خلال الندوات التثقيفية، والتعاقد مع الأساتذة الجامعيين حول كيفية ممارسة المحامي مهنته.

