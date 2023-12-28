عمرو الحوي: "حياة كريمة" حولت القرى من محرومة لنموذجية

قال عمرو الحوي، أمين عام مساعد نقابة المحامين بشمال القليوبية، وأمين عام حزب الوفد بالقلويبة، إن مصر في عهد الرئيس السيسي نجحت في إعداد شبكة بنية تحتية جبارة، وهذا سهل على المواطنين الانتقال من مكان لآخر، كما أنه بفضل قيادة الرئيس السيسي، وإطلاق مبادرة 100 مليون صحة نجحت مصر في القضاء على فيروس سي.

وتابع "الحوي"، خلال لقائه ببرنامج "بالقانون تحلو الحياة"، الذي يقدمه الإعلامي وليد بريك، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن مبادرة “حياة كريمة” بدأت في محافظة القليوبية، مشيرًا إلى أن قرى مركز مدينة شبين القناطر بالقليوبية قبل المبادرة كانت فقيرة في الخدمات، ولكن بعد المبادرة تحولت القرى إلى قرى نموذجية تحتوي على الغاز الطبيعي والكهرباء والمياه والصرف الصحي والمجمعات الاستهلاكية.

ولفت إلى أنه لديه النية للترشح لمجلس النواب أو الشورى بفضل تمكين الدولة للشباب بشكل فعلي، معقبًا: "إن شاء الله النية موجودة للترشح بفضل دعم الدولة للشباب".