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الخميس 28 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

تحويلات مرورية جديدة بمحور الشهيد في القاهرة

بسبب أعمال إنشاء كوبري مشاة، ستشهد حركة سير المركبات القادمة من محور شينزو آبي اتجاه مناطق مستشفى الشرطة، تحويلة مرورية تبدأ من الساعة 2 صباحاً يوم الجمعة الموافق 29 ديسمبر 2023، وتستمر لمدة 3 ساعات، حتى الساعة 5 صباحاً من نفس اليوم.

 التحويلة المرورية

وأوضحت الإدارة العامة لمرور القاهرة أن التحويلة المرورية ستتضمن دوران السيارات القادمة من محور شينزو آبي اتجاه مناطق مستشفى الشرطة، والعودة تجاه محور شينزو آبي، ثم شارع الوفاء والأمل، ثم كوبرى أحمد أبو النجا، ومنزل الشهيد، اتجاه مناطق مستشفى الشرطة.

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وشددت الإدارة العامة لمرور القاهرة على ضرورة الالتزام بالتحويلة المرورية، واتخاذ الحيطة والحذر أثناء سير المركبات في المنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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