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الخميس 28 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مسئول أوكراني: 37 شركة أجنبية مستعدة لإزالة الألغام في أوكرانيا

إزالة الألغام الأوكرانية
إزالة الألغام الأوكرانية

قال رئيس منظمة مكافحة إزالة الألغام الأوكرانية، أوليج دينيكا، اليوم الخميس، إن 37 شركة أجنبية أعربت عن استعدادها للمشاركة في جهود إزالة الألغام في جميع أنحاء أوكرانيا.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، نقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن دينيكا قوله: "لدينا بالفعل الفرصة للحديث عن إنشاء مركز حكومي متكامل لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية، كما يمكننا التحدث عن زيادة عدد العاملين في مجال إزالة الألغام، ولدينا حاليًا 37 شركة سوف تشارك في إزالة الألغام في أوكرانيا".

ومنذ بداية الغزو الروسي واسع النطاق، قام خبراء المتفجرات من الهيئات الحكومية والمشغلين غير الحكوميين بإزالة الألغام من أكثر من 200 ألف هكتار من الأراضي الزراعية كإجراء ذي أولوية، حيث يمكن الآن للشركات الزراعية استخدام هذه الأراضي بأمان.

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