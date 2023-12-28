عاجل
حزب الله: فصل كاميرات المنازل تخسر العدو فرص التنصت على المقاومة عاجل| أبو عبيدة: لا صفقات تبادل قبل وقف العدوان بشكل كامل
الخميس 28 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

فيضان نهر زائير يخلف 175 شخصا على الأقل بلا مأوى شمال أنجولا

فيضانات نهر زائير
فيضانات نهر زائير

قالت لجنة الحماية المدنية الإقليمية الانجولية، إن 175 شخصًا على الأقل تركوا بلا مأوى في بلدية "نوكي" شمال أنجولا في أعقاب فيضانات نهر زائير.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، ذكرت وكالة الأنباء الانجولية، أن اللجنة قامت بتقييم الأضرار الناجمة عن الفيضان وتراقب عن كثب العمل الذي تقوم به لجنة الحماية المدنية، خاصة في القرى الواقعة على ضفاف النهر والتي تغمرها المياه للبحث عن حلول ممكنة.

وأشارت إلى أن الأضرار طالت الكونغو وأنجولا حيث يغمر فيضان نهر زائير كلا البلدين، إذ يستخدم سكان القرى الواقعة على ضفاف النهر هذه المنطقة كمصدر لكسب الرزق.

مواد متعلقة

أوكرانيا: مقتل وإصابة اثنين في قصف روسي على منطقة خاركيف

كوريا الجنوبية: تسليم طائرة تدريب جديدة من طراز TA-50 إلى القوات الجوية

لافروف: الصعوبات التي تشهدها العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان "مؤقتة"

اليونان تجري مفاوضات مع بروكسل بشأن الشحن الأخضر

استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على بيت حانون شمال غزة

روسيا: إسقاط 3 طائرات حربية أوكرانية وتحييد 750 جنديا خلال 24 ساعة

صحة غزة: الاحتلال ارتكب 20 مجزرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سوريا تطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بوضع حد للسياسات العدوانية الإسرائيلية
الجريدة الورقية