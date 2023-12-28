فيضان نهر زائير يخلف 175 شخصا على الأقل بلا مأوى شمال أنجولا

قالت لجنة الحماية المدنية الإقليمية الانجولية، إن 175 شخصًا على الأقل تركوا بلا مأوى في بلدية "نوكي" شمال أنجولا في أعقاب فيضانات نهر زائير.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، ذكرت وكالة الأنباء الانجولية، أن اللجنة قامت بتقييم الأضرار الناجمة عن الفيضان وتراقب عن كثب العمل الذي تقوم به لجنة الحماية المدنية، خاصة في القرى الواقعة على ضفاف النهر والتي تغمرها المياه للبحث عن حلول ممكنة.

وأشارت إلى أن الأضرار طالت الكونغو وأنجولا حيث يغمر فيضان نهر زائير كلا البلدين، إذ يستخدم سكان القرى الواقعة على ضفاف النهر هذه المنطقة كمصدر لكسب الرزق.