هطول أمطار غزيرة على الكعبة المشرفة.. شاهد

شهدت ساحة الحرم المكي بالمملكة العربية السعودية، هطول أمطار غزيرة.

ونشرت قناة “الإخبارية” لقطات لهطول الأمطار الغزيرة على الكعبة المشرفة وعلى زوار بيت الله الحرام وسط رفعهم الأيادي بالتضرع والدعاء.

وأعلنت الأرصاد الجوية السعودية عن إمكان استمرار هطول أمطار رعدية على عدة مدن في المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن الأمطار تبدأ خفيفة وتتحول إلى غزيرة مؤكدة على احتمال حدوث السيول والتجمعات المائية نتيجة الجريان المائي كل هذا مع وجود رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وكذلك قامت بتوجيه العديد من النصائح والتحذيرات إلى المواطنين والمقيمين لتوحيد الملابس وأخذ الاحتياطات اللازمة.



كما نوهت إلى احتمال تكون السحب الرعدية على الأجزاء الوسطى والجنوبية وهذا في اتجاه مضيق باب المندب، وكذلك فإن الموج يرتفع من متر إلى متر ونصف وقد يصل إلى 2 متر ونصف وهذا بالتزامن مع السحب الرعدية الممطرة وبالنسبة إلى حالة الأمواج فإنها تكون متوسطة إلى حد ما.

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