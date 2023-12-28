عاجل
عاجل.. المقاومة تُسقط طائرة استطلاع إسرائيلية شمال غزة
الخميس 28 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

هطول أمطار غزيرة على الكعبة المشرفة.. شاهد

أمطار تهطل على الكعبة
أمطار تهطل على الكعبة المشرفة

 شهدت ساحة الحرم المكي بالمملكة العربية السعودية، هطول أمطار غزيرة.

ونشرت قناة “الإخبارية” لقطات لهطول الأمطار الغزيرة على الكعبة المشرفة وعلى زوار بيت الله الحرام وسط رفعهم الأيادي بالتضرع والدعاء.

txt

ارتفاع مؤشر الرئيسي للأسهم السعودية بختام تعاملات الأسبوع

txt

منجم منصورة ومسرة.. معادن السعودية تعثر على ذهب بطول 100 كيلو متر

 وأعلنت الأرصاد الجوية السعودية عن إمكان استمرار هطول أمطار رعدية على عدة مدن في المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن الأمطار تبدأ خفيفة وتتحول إلى غزيرة مؤكدة على احتمال حدوث السيول والتجمعات المائية نتيجة الجريان المائي كل هذا مع وجود رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وكذلك قامت بتوجيه العديد من النصائح والتحذيرات إلى المواطنين والمقيمين لتوحيد الملابس وأخذ الاحتياطات اللازمة.


 كما نوهت إلى احتمال تكون السحب الرعدية على الأجزاء الوسطى والجنوبية وهذا في اتجاه مضيق باب المندب، وكذلك فإن الموج يرتفع من متر إلى متر ونصف وقد يصل إلى 2 متر ونصف وهذا بالتزامن مع السحب الرعدية الممطرة وبالنسبة إلى حالة الأمواج فإنها تكون متوسطة إلى حد ما.

شاهد الفيديو..

مواد متعلقة

معادن السعودية تعلن عن اكتشاف محتمل لموارد الذهب

انخفاض معدل البطالة في السعودية خلال الربع الثالث بـ2023

7 مذكرات تفاهم بين السعودية وتونس في مجالات البحث العلمي والصناعة

ننشر أسعار الذهب والسبائك في السعودية آخر تحديث

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

الرابط الرسمي للتقديم في وظائف الخطوط الجوية السعودية لعام 1445

وزير الإنتاج الحربي يستقبل وفد "النافع" السعودية لمناقشة سبل التعاون

خطوة بخطوة.. كيفية التقديم على وظائف الخطوط الجوية السعودية لعام 1445
الجريدة الورقية