وول ستريت تفتح على ارتفاع مع التركيز على أسعار الفائدة

شهدت مؤشرات وول ستريت الرئيسية ارتفاع في يوم التداول قبل الأخير من عام 2023، في حين يحوم المؤشر ستاندرد اند بورز 500 حول أعلى مستوى له على الإطلاق وسط آمال بخفض مبكر لأسعار الفائدة العام المقبل.

وعلى مستوى البيانات الاقتصادية، فقد كشفت بيانات وزارة العمل الأميركية، زيادة عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانات البطالة خلال الأسبوع المنتهي في 23 ديسمبر، بمقدار 12 ألف طلب إلى 218 ألف طلب.

وكانت التوقعات تشير إلى ارتفاع هذه الطلبات إلى 215 ألف طلب، كما تم تعديل قراءة الأسبوع الماضي بالرفع بمقدار ألف طلب إلى 206 آلاف طلب.

في المقابل، انخفض متوسط عدد طلبات إعانة البطالة في الأربعة أسابيع الماضية إلى أدنى منذ أواخر أكتوبر، وبمقدار 250 طلبا ليصل إلى 212 ألف طلب، من متوسط الأسبوع السابق المعدل بالرفع إلى 212.25 ألف طلب.

تحركات المؤشرات

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 20.89 نقطة أو 0.06 بالمئة إلى 37,677.41 نقطة، بحلول الساعة 14:48 بتوقيت غرينتش.

كما ارتفع ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 7.55 نقطة، أو 0.16 بالمئة إلى 4,789.38 نقطة.

وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 27.29 نقطة أو 0.18 بالمئة إلى 15,123.54 نقطة.

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.4% بختام تعاملات الأسبوع

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.2 مليار جنيه، وتراجع رأس المال السوقي بقيمة 87 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.594 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 24691 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 29877 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 10513 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 5462 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 7854 نقطة.