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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

"هات أحلامنا يا بابا نويل".. أغنية استحقت البقاء في احتفالات الكريسماس المصري

حسن كامي ونيللي من
حسن كامي ونيللي من "هات أحلامنا يا بابا نويل"

 "مرت سنين متفرقين والدمع في عنينا امتا الزمان يرجع زمان ونلاقي بعضينا".. كلمات تغنى بيها الثلاثي النادر الفنان القدير حسن كامي، والاستعراضية نيللي، والفنان مصطفى قمر،في ليلة رأس السنة 1992، بأجواء خالصة للاحتفال بالكريسماس، وكليب امتلأ بأجواء الزينة واللون الأحمر والأجواء الباردة وأبرز صفات ليالي رأس السنة في أنحاء العالم. 

هات أحلامنا يا بابا نويل.. ورقة نادرة من شجرة الكريسماس المصري

“هات أحلامنا يابابا نويل”، أغنية من الإرث المصري للاحتفال بالكريسماس التي قلّ إنتاجها خلال السنوات الماضية، وتتمتع بلون استعراضي ساحر لفراشة العروض الغنائية نيللي والصوت الأوبرالي الرخيم حسن كامي الذي ظهر بملامحه القريبة من “بابا نويل” فكان اختيارًا ملائمًا تمامًا لأجواء الأغنية.

 

  ساعدت العوامل البصرية للكليب من الهدايا والزي الأحمر لحسن كامي ونيللي وعجلة الهدايا التي اصطحبها بابا نويل ليوزعها على مختلف البيوت، فيأتي صوت نيللي ومصطفى قمر بطلباتهم للعام الجديد "هات أحلامنا يا بابا نويل هاتلى حبيبتى في قطر الليل هات احلامنا يا بابا نويل هاتلى حبيبتى في قطر الليل وارحل بينا قلوبنا حزينه بس بشرط لآخر الليل ارحل بينا قلوبنا حزينه بس بشرط لأخر الليل قبل ما يرحل قمر الليل هات احلامنا يا بابا نويل مرت سنين متفرقين والدمع في عنينا امتا الزمان يرجع زمان ونلاقي بعضينا مرت سنين متفرقين والدمع في عنينا امتا الزمان يرجع زمان ونلاقي بعضينا.

 

 تم إذاعة الأغنية للمرة الأولى في 31 ديسمبر 1992 على التلفزيون المصري، وأخذت تتكرر طوال أيام الاحتفال، حتى أصبحت علامة احتفالية في كل رأس سنة جديدة.

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