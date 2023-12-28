عبدالناصر زيدان: نجم الزمالك متورط في تسريب 6 ناشئين لنادي زد

فجر الإعلامي عبدالناصر زيدان، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن تورط نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق في تسريب 6 ناشئين بالقلعة البيضاء لنادي زد.

قال زيدان، خلال تصريحاته ببرنامجه "ملعب الشمس"، والمذاع على "قناة الشمس"، إن نجم الزمالك السابق ولذي رفض ذكر اسمه، تورط في تسريب 6 ناشئين لنادي زد.

وأضاف، أن نادي زد أعاد 6 عقود لاعبين شباب كان قد حصل على توقيعهم بعد انتهاء تعاقدهم مع نادي الزمالك، من أجل الحفاظ على العلاقة مع الزمالك.

وأكمل، أن إدارة الزمالك حاولت بكل الطرق ونجحت في الحفاظ على هؤلاء اللاعبين، قبل أن يرحلوا إلى زد بالمجان في ظل انتهاء عقودهم.

وتابع، أن زد أعاد العقود وأكد على عمق العلاقة بينه وبين نادي الزمالك، والأمور انتهت في الإطار الودي بين الطرفين.