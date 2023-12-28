تكريم 17 أســتاذًا من رواد قسم الجراحة بطب جنوب الوادي

حضر الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادى، اليوم الخميس، انطلاق فعاليات يوم الوفاء الذى ينظمه قسم الجراحة بكلية الطب بالجامعة لرواد قسم الجراحة.

بحضور الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة الأسبق والدكتور منصور كباش رئيس جامعة أسوان الأسبق والدكتور حمدى حسين رئيس جامعة الأقصر والدكتور على عبد الرحمن غويل عميد كلية الطب.

وأعرب الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة عن سعادته البالغة بتواجده فى هذا الحفل والذى يضم كوكبة عظيمة من رسل الخير ورسل الرحمة من رب العباد وأكد بأن أساتذة كلية الطب هم أحد العناصر المهمة والأساسية فى تميز الجامعة فى المجال الطبي فهم نهر العطاء المتدفق والمستمر كما إن الجامعة لا تدخر جهدا فى دعم كلية الطب وذلك بهدف تخريج أطباء قادرين على تلبية الاحتياجات الطبية الإقليمية وأعداد باحثين قادرين على تطوير المنظومة الصحية بمستوى بحثى عالي تنافسي وتقديم خدمات متميزة فى إطار الحفاظ على ضوابط وأخلاقيات المهنة.

وأشار رئيس الجامعة إلى ضرورة ربط التعليم الطبي بإقليم جنوب الصعيد بعدد السكان وذلك لسد الفجوة بين الخريجين من الكليات الطبية وعدد سكان إقليم جنوب الصعيد.

وأكد الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة الأسبق بأن هذا التكريم إنما يأتي اعترافاً بدور من وضع اللبنة الأولى للكلية وكان لهم الفضل الكبير فى وضع الأسس العلمية وعلى رأسهم الدكتور سيد طه رحمة الله عميد الكلية الأسبق ونائب رئيس الجامعة الأسبق كما توجه الدكتور على عبد الرحمن غويل عميد كلية الطب بالشكر والثناء إلى أصحاب الفضل الذين أسهموا في وصول كلية الطب لما هي عليه حتى أصبحت تسهم بشكل بارز وفعال فى رفع اسم الجامعة.

وتوجه الدكتور محمد أحمد عمر رئيس قسم الجراحة بالكلية بالشكر لإدارة الجامعة التى تدعم كلية الطب بشكل غير محدود وتسعى جاهدة إلى رفعة الكلية وجعلها فى مصاف كليات الطب فى مصر وأشار بأنه يتم تكريم أساتذة الجراحة بكليات طب جنوب الوادى وسوهاج وأسيوط.

وفى نهاية الحفل تم إهداء درع الكلية للدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة والدكتور عباس منصور والدكتور منصور كباش.

المكرمون

كما قام الدكتور أحمد عكاوي والدكتور عباس منصور والدكتور منصور كباش، بتكريم الدكتور محمد خليل العماري أستاذ الجراحة بجامعة الأقصر والدكتور حمدى حسين رئيس جامعة الأقصر والدكتور أحمد هاشم وكيل كلية الطب للدراسات العليا والدكتور عبد الناصر عبد الجابر وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة حنان فايد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور جمال عبد الحميد أستاذ الجراحة بطب أسيوط والدكتور سامى عثمان عميد كلية طب سوهاج والدكتور عبد المنعم الخطيب أستاذ الجراحة بطب أسيوط.

والدكتور علاء الدين الأسيوطي أستاذ الجراحة بطب أسيوط والدكتور علاء رضوان أستاذ الجراحة بطب سوهاج والدكتور كمال الشرقاوي رئيس قسم الجراحة بطب سوهاج والدكتور عمر عبد الرحيم الطيري أستاذ الجراحة بطب سوهاج والدكتور أحمد عيسي أحمد أستاذ الجراحة بطب سوهاج والدكتور سمير أحمد عبد المجيد أستاذ الجراحة بطب سوهاج والدكتور حسام فاروق أستاذ الجراحة بطب سوهاج والدكتور محمد محمود أستاذ الجراحة بطب سوهاج والدكتور محمود عبد الحميد رئيس قسم الجراحة السابق.

أفضل أبحاث

كما تم تكريم الدكتور محمد عمر الأفضل فى فئة الأبحاث العلمية والدكتور محمود أبوزيد افضل عضو هيئة تدريس بالكلية والدكتور احمد ثابت افضل مدرس مساعد بالكلية والطبيب هاجر على افضل طبيب مقيم و تكريم الفائزين فى مسابقة جمعية الجراحين المنعقدة سنويا على مستوى الجمهورية وهم طبيب حازم علاء الدين والطبيب عمر محمد الراوي والطبيب إيمان صابر أحمد.