رئيس مياه القناة: يتابع غرف العمليات المركزية والفرعية

تابع اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، متابعته الدقيقة واللحظية لرفع نواتج الأمطار في الإسماعيلية والسويس وبورسعيد والأحياء الثلاثة أول وثانى وثالث الإسماعيلية و 6 مراكز ومدينة والتي بدأها بالجولات الميدانية فور سقوط الأمطار على المحافظة منذة قليل وتستمر الجولات حتى انتهاء العاصفة.

حيث يستكمل رئيس مياة القناة متابعته من خلال مركز غرفة عمليات الطوارى بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة و إزالة مياه الأمطار أولا بأول في حي أول وثان ومركز الإسماعيلية ، وحى ثالث مركز الإسماعيلية ، وفي القرى والشوارع الجانبية، عبر اتصال مرئي مع رؤساء محطات المياة والصرف الصحي بالمراكز والمدن والأحياء خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا للوقوف على ما يتم خلال عملية رفع مياه الأمطار.

وأكد "عصمت" خلال متابعته على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى فى الإسماعيلية والسويس وبورسعيد وحتى انتهاء موجة الطقس مع استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة وغرف العمليات بالأحياء وشركة مياه الشرب، على مدار ٢٤ ساعة، وذلك لمتابعة التغيرات في الأحوال الجوية، والتعامل السريع مع أي آثار ناتجة عن الأمطار.



ووجه "عصمت" بنشر سيارات ومعدات شفط المياه التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بجميع محافظات القناة الثلاثة للتعامل مع مياه الأمطار، مؤكدا سرعة الانتهاء من الأعمال، لتيسير حركة المارة بالشوارع وخصوصًا أمام المناطق الحيوية التي تشهد ترددا مستمرا من المواطنين كالمستشفيات والبنوك والمدارس والمواقف.

كما أكد "عصمت" متابعة التحذيرات الخاصة بسوء الأحوال الجوية أولا بأول من خلال التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس.



ويهيب لواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، عموم مواطني المحافظات، بضرورة توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات إعلانية وأعمدة الإنارة والضغط العالي، توخى الحذر في القيادة أثناء هطول الأمطار، وعدم القيادة سوى في الضرورة القصوى وبحذر شديد، وتقليل التحرك بالسيارات، للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 50 كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق، وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، وعدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار وارتداء الملابس المناسبة وخاصة خلال فترة المساء.

ويناشد " عصمت " المواطنين بالالتزام بالتوصيات والتحذيرات لضمان سلامتهم وأمنهم.

جدير بالذكر أن رئيس مياه القناة يقوم بجولات ميدانية موسعة منذ سقوط الأمطار منذة قليل لما بعد المغرب وممتدة على مدار اليوم للتأكد من رفع نواتج الأمطار بالمحافظات الثلاثة.