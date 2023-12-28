بيراميدز يحرز المركز الثالث ببطولة كأس السوبر المصري على حساب سيراميكا كليوباترا

فاز فريق بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 5 / 4، في المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري ليحسم المركز الثالث بالبطولة.

و انتهت مجريات مباراة بيراميدز ونظيره سيراميكا كلبواترا في الوقت الأصلى بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي تجمعهما حاليًا على ستاد محمد بن زايد بالإمارات، ضمن منافسات بطولة السوبر المصري لتحديد المركزين الثالث والرابع.

أحداث اللقاء..

بدأت المباراة محاولات من كلا الفريقين لتسجيل أول أهداف المباراة، ولكن من دون ترجمة حقيقية لأهداف لينتهي الشوط الأول سلبيًا.

وشهدت الدقيقة 61 اهدار أحمد ياسر ريان فرصة غريبة من انفراد تام بالمرمى في ظل المرمى الخالي من حارسه ليهدر فرصة التقدم لصالح كليوباترا.

وجاءت الدقيقة 70 لتشهد تسجيل أحمد القندوسي لاعب فريق الكرة الاول بنادي سيراميكا كليوباترا الهدف الأول في شباك نظيره بيراميدز لتصبح النتيجة هدف دون رد .

ولكن مصطفى فتحى لاعب فريق بيراميدز له رأي أخر بادراكه هدف التعادل فى شباك سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 77 من عمر اللقاء لتصبح النتيجة هدف لكل فريق.

وبدأ بيراميدز المباراة بتشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - كريم حافظ - أحمد فتحي.

خط الوسط: أحمد توفيق - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - سيف جعفر - يوسف أسامة

خط الهجوم: فخري لاكاي

بينما بدا فريق سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: محمد شكري - احمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

الوسط: محمد توني - أحمد القندوسي - محمد عادل - صامويل امادي- محمود زلاكة .

الهجوم: چون ايبوكا .