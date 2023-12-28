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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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إسرائيل ستضع شروطا صعبة من أجل وقف إطلاق النار في غزة (شاهد)

إسرائيل ستضع شروطا
إسرائيل ستضع شروطا صعبة من أجل وقف إطلاق النار في غزة

أكد الدكتور رامي القليوبي، باحث سياسي، أن  دولة الاحتلال الإسرائيلي ستضع شروطا صعبة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

 

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وقال “القليوبي” خلال تصريحاته عبر فضائية “:القاهرة الإخبارية”، اليوم الخميس، إن خيار إنهاء الحرب وارد، ولكن ربما ستضغط إسرائيل لنزع سلاح حماس، بينما تطالب الفصائل الفلسطينية بوقف إطلاق النار من أجل الإفراج على الرهائن، وربما يتم الوصول إلى نقطة تلاقٍ وحل وسط يتيح وقف إطلاق النار.

وتابع أنه :"بالنسبة للتغيرات في المواقف الأوروبية وإبلاغ ماكرون نتنياهو بأهمية التوصل إلى وقف طويل الأمد لإطلاق النار، فإن هذا التغير طبيعي لأنه مع إطالة أمد الحرب أصبحت خسائر الحرب في ازدياد مستمر، وباتت تتعالى الأصوات المطالبة بإنهاء المرحلة الناشطة من الحرب على الأقل".

وواصل القليوبي أن :"هذا الأمر يذكرنا بما يحدث في الحالة الروسية الأوكرانية، حيث أدت إطالة أمد الحرب إلى تعالي الأصوات المطالبة بوقفها، وهناك إدراك بأنه لا توجد حرب تدوم إلى الأبد.

 

 

المقاومة تهز قلب الكيان الإسرائيلي في مناطق عدة داخل غزة


 

وقالت المقاومة، إن مجاهدي القسام تمكنوا من تفجير عبوة مضادة "رعدية" للأفراد في قوة إسرائيلية راجلة، متوغلة في منطقة خزاعة شرق مدينة خانيونس وأكد مجاهدونا مقتل وإصابة أفراد القوة، كما تم تدمير آلية عسكرية بقذيفة "الياسين 105" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

 

 

 

وتم استهداف دبابة إسرائيلية بعبوة "شواظ" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، كما استهدفت كتائب القسام دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة "الياسين 105" جنوب شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

 

 

 

وتم استهداف دبابة بقذيفة "الياسين 105" ما أدى إلى إحداث عدة انفجارات بداخلها، ودكت المقاومة المكان بقذائف الهاون شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة، كما تم استهداف 5 دبابات صهيونية من نوع ميركافا بقذائف "الياسين 105" شرق مدينة خانيونس..

 

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