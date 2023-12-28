تحرير 122 محضرًا تموينيًا في حملات بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة وتكثيف الحملات الرقابية، على الأسواق والمحال التجارية على مستوى كل مراكز ومدن وقرى المحافظة بشكل مستمر.

وذلك بالتعاون مع مديرية التموين، لضبط الأسواق، والتأكد من صلاحية المعروضات والالتزام بالأسعار المقررة والمعلنة، فضلاً عن الحملات اليومية على المخابز البلدية، وتحرير محاضر فورية للمخالفين، حفاظاً على حقوق المواطنين.

من جانبها، تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، من ضبط 26 مخالفة تموينية، خلال حملات رقابية على المخابز البلدية بالمدينة، و"قرية أبوان" تنوعت بين: (نقص وزن – غير المطابق للمواصفات -عدم وجود ميزان حساس - عدم الإعلان عن الأسعار- شهادة صحية) ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار، حملات تفتيشية بالتعاون مع الجهات المعنية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، حيث تم تحرير 10مخالفات تموينية متنوعة، بالإضافة إلى تحرير محضرين لتجميع دقيق بلدى بدون ترخيص، وذبح خارج المجازر مع التحفظ على 39 كيلو من اللحوم البلدية، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفى مركز ومدينة ملوى، واصلت الوحدة المحلية جهودها في إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لاحتكار السلع الغذائية، حيث تم تحرير46 مخالفة تموينية تنوعت ما بين: (نقص وزن ـ غير مطابق للمواصفات ـ تجميع وتصرف ـ عدم الإعلان عن الأسعار ـ عدم نظافة - عدم إعطاء بون) حيث شملت الحملات نطاق الوحدة المحلية بدائرة ملوى ومجلس قروى البرشا .

وواصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملاتها اليومية الميدانية لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدي صلاحيتها للاستهلاك، حرصًا على سلامة وصحة المواطنين، حيث تم تحرير 5 محاضر تموينية بمجلس قروى صفط الخمار وقرية بني أحمد الغربية، كما تم التحفظ على 60 كيلو من اللحوم، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى مركز ومدينة ديرمواس، تم تنفيذ حملات تموينية مكثفة على المخابز البلدية بالمدينة والقرى بالتعاون مع مديرية التموين، أسفرت عن تحرير 35 مخالفة تموينية تنوعت ما بين: ( نقص وزن – وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.