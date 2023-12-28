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الخميس 28 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

السوبر المصري

مصطفي فتحي يسجل هدف التعادل لـ بيراميدز في مرمي سيراميكا

بوابة الوفد الإلكترونية

سجل مصطفى فتحى لاعب فريق بيراميدز هدف التعادل لفريقه فى شباك نظيره سيراميكا كليوباترا في المباراة التى تجمع بين الفريقين حاليًا ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري التى تقام فى دولة الامارات.

وبدأ بيراميدز المباراة بتشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى: أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - كريم حافظ - أحمد فتحي.

خط الوسط: أحمد توفيق - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - سيف جعفر - يوسف أسامة

خط الهجوم: فخري لاكاي

بينما بدا فريق سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: محمد شكري - احمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

الوسط: محمد توني - أحمد القندوسي - محمد عادل - صامويل امادي- محمود زلاكة .

الهجوم: چون ايبوكا .

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