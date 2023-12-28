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الخميس 28 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

حفلات ختام 2023| ماجد المهندس في أعياد البحرين.. غدًا

ماجد المهندس
ماجد المهندس

يشارك الفنان ماجد المهندس في سلسلة حفلات ختام 2023 في البحرين، وذلك ضمن فعاليات أعياد البحرين التي تضم عدد من نجوم الغناء العربي 

موعد حفل ماجد المهندس في البحرين 

يقام الحفل غدا الجمعة 29 ديسمبر  في ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة 29 ديسمبر على مسرح الدانة بالعاصمة البحرين، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

أحدث أغاني ماجد المهندس جننت قلبي 

كان قد طرح المهندس حديثًا أغنية جننت قلبي والتي حققت أكثر من 25 مليون مشاهدة، وتقول كلماتها جنّنت قلبي بحبٍ يلوي ذراعي لاهو بتايب ولا عبّر تجاريبه امر الله اقوى احبك والعقل واعي ما جاب راسي سوى عشقك وتعذيبه سلّمت أمري وتفكيري مع اوجاعي وحبّيت ذاتك بإحسانه وعذاريبه ما كنت ناوي وما للحب اي داعي اذا الله راضي يسوق الخير ويجيبه شدّ انتباهي غرامٍ غيّر اطباعي حرّك شعوري واحس ربّي بلاني به وبكل هداوه لقيت القلب ملتاعي كان اهتمامي تكون اوّل مكاسيبه تبغى الصراحه يا روحي زانت اوضاعي ياللي لوحدك معاه ارتاح وودي به صار بحياتي وجودك أكبر أطماعي يا نبض قلبي ويا أغلى مطاليبه.

 

 

 

 

 

 

 

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