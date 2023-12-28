إجراء 54 ألف تحليل مختلف بمعامل المستشفيات بالمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مديرية الصحة بتقديم كل الخدمات الطبية، والتيسير على المواطنين في المستشفيات والوحدات الصحية، مؤكدا اهتمام القيادة السياسية بالقطاع الصحى وإطلاق العديد من المبادرات الصحية المجانية.

وذلك لتوسيع مظلة الاستفادة من الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود إدارة المعامل خلال شهر نوفمبر الماضي، لتقديم خدماتها بأعلى مستوى من خلال الفرق الإشرافية بمعامل المستشفيات، والوحدات الصحية، حيث تم إجراء 54 ألف 39 تحاليل مختلفة، بمعامل المستشفيات التابعة للمديرية.

لافتاً إلى إجراء 416 تحليل عينة أغذية، وتحليل 4170 عينة مياه شرب، و 30 عينة مياه صرف صحي، و 32 عينة مياه غسيل كلوى، و5 فحص مياه معبأة، و 137 فحص طرود معادن ثقيلة، وفحص 3 عينات مياه حمامات سباحة، و 15 فحص مياه مبيدات، واستخراج 1300 شهادة صحية.

وأوضحت الدكتورة جيهان عبد الصمد مدير إدارة المعامل، إجراء 8194 صورة دم كاملة، و13583 تحليل غازات دم وأملاح، و 21085 تحليل كيمياء، وتحليل 56 عينة غدة درقية للأطفال حديثي الولادة، وعمل 473 تحليل فيروسات ELISA ، بالإضافة إلى 538 فحص ميكروسكوبى، و 17 Gene expert ، و125 مزارع درنية للكشف عن ميكروب الدرن، وتحليل 914 عينة للكشف عن الملاريا.