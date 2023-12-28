OpenAI همزة الوصل لعالم التكنولوجيا في عام 2023

لقد مر ما يزيد قليلاً عن عام منذ ظهوره على الساحة، وأصبح برنامج ChatGPT الخاص بـ OpenAI منتشرًا في كل مكان بطريقة أو بأخرى عما كان عليه في فبراير. ومن ناحية أخرى، فإن قدرتنا على تنظيم الذكاء الاصطناعي التوليدي والتخفيف من أضراره التي لا تعد ولا تحصى في العالم الحقيقي، لا تزال متخلفة كثيرا عن أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا. وهذا يجعل عام 2024 عامًا محوريًا محتملاً للذكاء الاصطناعي التوليدي على وجه الخصوص والتعلم الآلي بشكل عام. هل يستمر الذكاء الاصطناعي في إثبات نفسه كثورة أساسية في التواصل بين الإنسان والحاسوب، على قدم المساواة مع ظهور الفأرة في عام 1963؟ أم أننا بدلاً من ذلك نتجه نحو طريق مسدود تكنولوجي آخر مبالغ فيه مثل أجهزة التلفزيون ثلاثية الأبعاد؟ دعونا نلقي نظرة على كيفية تأثير OpenAI وبرنامج الدردشة الآلي الخاص بها على الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية في عام 2023، وإلى أين قد يقودون الصناعة في العام الجديد.

لقد كان OpenAI عامًا رائعًا، مع أخذ كل الأمور في الاعتبار

"Meteoric" لا ينصف صعود OpenAI هذا العام. أصدرت الشركة ChatGPT في 30 نوفمبر 2022. وفي غضون خمسة أيام، تجاوز البرنامج مليون مستخدم؛ وبحلول يناير، كان 100 مليون شخص يسجلون الدخول لاستخدامه شهريًا. لقد استغرق فيسبوك أربع سنوات ونصف للوصول إلى هذا النوع من أرقام المشاركة. تفوق ChatGPT على عمليات إطلاق كل من TikTok وInstagram ليصبح البرنامج الأسرع اعتماداً في تاريخ الإنترنت في عام 2023. ومع اقتراب عام 2024، تقف OpenAI (بدعم مالي بالمليارات من Microsoft) في طليعة صناعة الذكاء الاصطناعي التوليدي – سواء ويمكن للشركة البقاء هناك، في حين يتم ضخ مليارات أخرى في خزائن البحث والتطوير الخاصة بمنافسيها، ويبقى أن نرى.

كما أدى النجاح المفاجئ للشركة هذا العام إلى ظهور رئيسها التنفيذي سام ألتمان في دائرة الضوء الإعلامي، حيث حظي الرئيس السابق لشركة Y-Combinator البالغ من العمر 38 عامًا بالكثير من الثناء الذي كان ينهال عليه سابقًا إيلون موسك. لفترة من الوقت، كان ألتمان في كل مكان، حيث ظهر بشكل متكرر أمام لجان الكونجرس وحضر قمم سلامة الذكاء الاصطناعي في مجلس الشيوخ. كما أجرى أيضًا جولة حول العالم شملت 16 مدينة إلى إسرائيل والهند واليابان ونيجيريا وكوريا الجنوبية وعبر أوروبا والإمارات العربية المتحدة للمساعدة في الترويج لـ ChatGPT للمطورين وصانعي السياسات.



وحتى إنهاء خدمته على يد مجلس إدارة OpenAI في نوفمبر انتهى به الأمر إلى نتيجة إيجابية صافية. بعد إطلاقها يوم الجمعة، أثارت الإطاحة بألتمان 72 ساعة من الذعر في وادي السيليكون مع استقالة العديد من قادة OpenAI تضامنًا، وتهديد حوالي 95% من الموظفين العاديين بالاستقالة دون إعادته إلى منصبه، وتنصيب وإقالة اثنين من المديرين التنفيذيين المؤقتين في ما يصل إلى أيام، وفي نهاية المطاف، تدخل غير مباشر من قبل مايكروسوفت. في النهاية، لا يزال ألتمان هو الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، والآن مع مجلس إدارة أكثر امتثالًا وقبولًا، والفهم الضمني في جميع أنحاء الصناعة بأنه إذا أسقطته، فإن سام ألتمان سيصبح أقوى مما يمكنك تخيله.

أثبتت مواكبة التقدم تحديًا أمام منافسة OpenAI

أحد المساهمين الرئيسيين في النجاح الفوري والساحق لـ ChatGPT هو أنه كان أول ذكاء اصطناعي من نوعه يتم طرحه في السوق. كانت مولدات الصور مثل DALL-E وMidjourney بمثابة تحويلات شائعة بالفعل، وقد تأقلم الجمهور منذ فترة طويلة مع المزيد من مهام التعلم الآلي الدنيوية مثل ترجمة اللغة، ولكن OpenAI كان الأول مع برنامج ذكاء اصطناعي توليدي يتحدث بشكل طبيعي مع مستخدمه. أثبتت هذه الحداثة أنها ميزة لا تقدر بثمن، حتى أن عمالقة التكنولوجيا مثل جوجل وأمازون، بميزانياتهم الضخمة للبحث والتطوير، كانوا غير مستعدين لمثل هذا الطلب وكانوا بطيئين في الاستجابة بمنتجات منافسة خاصة بهم.

لقد كان جوجل المثال الأكثر دناءة لمثل هؤلاء المقلدين هذا العام. بعد ظهور ChatGPT لأول مرة، خصصت Google الغالبية العظمى من مؤتمر I/O للمطورين في مارس لمجموعة كبيرة من نماذج ومنصات الذكاء الاصطناعي التوليدية الجديدة تمامًا، بما في ذلك الظهور الأول لبرنامج Google Bard chatbot. كان Bard هو رد Google على ChatGPT، لكنه لم يكن حلًا موثوقًا به بشكل خاص للبدء. حتى قبل إصداره للجمهور، ترك بارد انطباعًا أوليًا محرجًا عندما قام في شهر فبراير بسرد معلومات غير صحيحة حول تلسكوب جيمس ويب الفضائي في إعلان على تويتر.

على مدار العام، أضافت Google بشكل مطرد ميزات وإمكانات وإمكانية الوصول إلى Bard، مما أدى في النهاية إلى تحويل النظام الأساسي بأكمله في ديسمبر إلى نموذجه الأساسي الذي تم إصداره حديثًا، Gemini، والذي تم وصفه بأنه "النموذج الأكثر قدرة والأكثر عمومية" من Google الذي تم إنشاؤه حتى الآن. وبطبيعة الحال، تم اكتشاف جوجل على الفور وهي تحريف قدرات النظام أثناء عرض فيديو. حتى من دون الحصول على كاليفورنيا مرة أخرى في كذبة يمكن دحضها بسهولة، لم يفعل العرض التوضيحي لـ Gemini سوى القليل لتهدئة منتقدي رد Google المتقلب والمحموم على ChatGPT.

كما أشارت مقالة افتتاحية حديثة لبلومبرج، نعم، تفوقت شركة Gemini على ChatGPT في غالبية معايير الأداء القياسية للصناعة. ومع ذلك، استخدمت Google نموذج Gemini Ultra الذي لم يتم إصداره بعد للحصول على نتائجه، ولم يتفوق النموذج إلا على GPT-4 بهوامش ضيقة للغاية. تم طرح GPT-4 منذ ما يقرب من عام، ولم تتفوق عليه أفضل جهود Google إلا بالكاد في مهام الجبر على مستوى المدرسة المتوسطة. هذه ليست نظرة رائعة من شركة تفتخر بميزانيات بحثية تنافس الناتج المحلي الإجمالي للدول الصغيرة.

Bing يعمل بشكل جيد، شكرًا لسؤالك. لقد أنفقت Microsoft 10 مليارات دولار على OpenAI في يناير كجزء من شراكة مستمرة لعدة سنوات، لذا يتم الآن تعزيز Bing - وكل شيء آخر في نظام MS البيئي - بالذكاء الخوارزمي. إذا كانت هناك شركة واحدة لديها عام 2023 أفضل من OpenAI، فهي Microsoft، التي يقال إنها من المقرر أن تحصل على 75 بالمائة من إجمالي أرباح OpenAI حتى يتم استرداد تلك المليارات المستثمرة.

وضعت أمازون رهانها على الذكاء الاصطناعي التوليدي بقيمة 4 مليارات دولار على Claude LLM من Anthropic، وحققت تقدمًا كبيرًا في الاستفادة من التكنولوجيا لاستخدامها في إمبراطوريتها المترامية الأطراف في عام 2023، بدءًا من نظارات Echo Frames الذكية إلى Alexa with Geneative AI إلى NFL Thursday Night Games. قدمت الشركة منصة النموذج التأسيسي Bedrock (والتي ستقدم نصوصًا وصورًا تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي كخدمة سحابية)، وأطلقت سلسلة من الدورات التدريبية المجانية للمطورين AI Ready وبرنامج تسريع لتمويل الشركات الناشئة للذكاء الاصطناعي، وأطلقت لأول مرة أدوات توليدية لملء الخلفيات والمنتجات. القوائم وتقدم الآن مولد صور مستقل AI لمنافسة DALL-E.

قال الرئيس التنفيذي آندي جاسي خلال مكالمة أرباح الربع الثاني للشركة في أغسطس: "داخل أمازون، يعمل كل فريق من فرقنا على بناء تطبيقات ذكاء اصطناعي مولدة تعمل على إعادة اختراع تجربة عملائها وتعزيزها". "ولكن بينما سنقوم ببناء عدد من هذه التطبيقات بأنفسنا، فإن معظمها سيتم بناؤه بواسطة شركات أخرى، ونحن متفائلون بأن العدد الأكبر من هذه التطبيقات سيتم بناؤه على [Amazon Web Services]. وتذكر أن جوهر الذكاء الاصطناعي هو البيانات. "يريد الناس جلب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية إلى البيانات، وليس العكس."

ما زلنا غير مستعدين لعصر الذكاء الاصطناعي

حتى عندما لا يتم استخدامها لأغراض شريرة بشكل واضح مثل الاحتيال على كبار السن وتضخيم المعلومات السياسية المضللة، فقد أثبتت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التوليدية أنها مدمرة للغاية للعديد من الصناعات والمؤسسات من الخدمات اللوجستية والتصنيع إلى التعليم والرعاية الصحية. وقد تم وصفه كبديل للبشر في مهن تتراوح بين التصوير الطبي وبرمجة الكمبيوتر والمحاسبة إلى الصحافة والفنون البصرية الرقمية - وفي كثير من الحالات، تم تسريح العمال بسرعة.

وشهد هذا العام أيضًا إضرابات عمالية من قبل نقابة الكتاب الأمريكية ونقابة ممثلي الشاشة، جزئيًا، لمنع استخدام أعمالهم وأمثالهم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي المستقبلية. لقد حقق الفنانون المستقلون، الذين انتزعت شركات سيئة السمعة ملكيتهم الفكرية دون خجل من أجل تدريب النماذج (انظروا إليكم، Stability AI)، نجاحًا أقل بكثير في حماية أعمالهم، مما دفع بعض المبدعين إلى اتخاذ تدابير مضادة جذرية ومدمرة.

أثبتت خصوصية البيانات أنها نقطة شائكة بالنسبة لشركات الذكاء الاصطناعي في عام 2023. ويبدو أن خطأ ChatGPT الذي تم اكتشافه في مارس كان يشارك عناوين سجل الدردشة (وربما بيانات الدفع). كشف ثلاثة من موظفي سامسونج عن غير قصد أسرار الشركة عندما استخدموا ChatGPT لتلخيص أحداث اجتماع عمل في أبريل. قام باحثو الذكاء الاصطناعي في Microsoft عن طريق الخطأ بتحميل 38 تيرابايت من بيانات الشركة إلى مجلد ويب Azure مفتوح الوصول في سبتمبر، في وقت قريب من اكتشاف أن Google كانت تقوم عن غير قصد بتسريب محادثات Bard الخاصة بالمستخدمين إلى نتائج البحث العامة. في الآونة الأخيرة، في نوفمبر، اكتشف الباحثون الأمنيون أنه حتى الهجمات "السخيفة" مثل مطالبة ChatGPT بتكرار كلمة "قصيدة" إلى ما لا نهاية من شأنها أن تخدع النظام للكشف عن معلومات التعريف الشخصية.

كانت الاستجابة المؤسسية لهذه القضايا المتنامية فاترة في بداية العام، حيث قامت معظمها المناطق التعليمية والوكالات الحكومية وشركات فورتشن 500 بتقييد استخدام روبوتات الدردشة الآلية من قبل موظفيها (والطلاب). أثبتت هذه الجهود الأولية عدم فعاليتها إلى حد كبير، بسبب صعوبة تنفيذها فعليًا. ومن المتوقع أن يكون للجهود التنظيمية التي تبذلها الحكومة الفيدرالية قوة أكبر بكثير.

جعل البيت الأبيض في عهد بايدن تنظيم الذكاء الاصطناعي محورًا أساسيًا لإدارته، وقام بتطوير "مخطط" لوثيقة حقوق الذكاء الاصطناعي في أكتوبر الماضي، واستثمر الملايين في مراكز جديدة للبحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي لمؤسسة العلوم الوطنية، وانتزع امتيازات حماية التطوير من شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة و إطلاق تحدي الذكاء الاصطناعي السيبراني، من بين جهود أخرى. وجاء الإجراء الأكثر طموحاً الذي اتخذته الإدارة في أكتوبر، عندما أصدر الرئيس أمراً تنفيذياً شاملاً بإنشاء حماية واسعة النطاق

الإجراءات وأفضل الممارسات المتعلقة بخصوصية المستخدم والشفافية الحكومية والسلامة العامة في تطوير الذكاء الاصطناعي المستقبلي من قبل المقاولين الفيدراليين. وكان مجلسا الشيوخ والنواب الأميركيان منشغلين أيضا هذا العام، حيث عقدا جلسات استماع في الكونغرس حول قواعد الرقابة الفيدرالية على صناعة الذكاء الاصطناعي، واستضافا قمتين من مؤتمرات قمة سلامة الذكاء الاصطناعي وصياغة التشريعات (التي لم يتم التصويت عليها بعد).

نتطلع إلى OpenAI's 2024 وما بعده

إنها خسارة OpenAI مع بداية العام الجديد. يتمتع الرئيس التنفيذي سام ألتمان بسيطرة أكثر صرامة على الشركة من أي وقت مضى، وقد تم إسكات جميع الأصوات المعارضة في مجلس الإدارة التي تطالب بالحذر، وتستعد الشركة لتوسيع عملياتها بشكل أكبر في عام 2024 مع استمرار التكنولوجيا في تقدمها العالمي. أتوقع أن أرى منافسي OpenAI يقدمون عرضًا أفضل في العام الجديد مع إنفاق Google وMeta وAmazon بحرية على أبحاث الذكاء الاصطناعي من أجل اللحاق بمنصة GPT وتجاوزها.

وعلى الرغم من أن جنون ChatGPT بأكمله بدأ مع مستخدمين فرديين، إلا أن بول سيلفرجيت، نائب رئيس شركة Deloitte LLP، يرى أن أكبر المكاسب في عام 2024 تأتي من تطبيقات المؤسسات. وكتب في إصدار حديث: "نتوقع أن نرى الذكاء الاصطناعي المدمج مدمجًا في برامج المؤسسة، مما يمنح المزيد من العاملين في مجال المعرفة الأدوات التي يحتاجونها للعمل بكفاءة أكبر واتخاذ قرارات أفضل".

تقدر دراسة حديثة أجرتها شركة ماكينزي آند كومباني أن الجيل الحالي من أنظمة الذكاء الاصطناعي للمحادثة "لديه القدرة على أتمتة أنشطة العمل التي تستوعب 60 إلى 70 بالمائة من وقت الموظفين" بفضل التقدم السريع في تكنولوجيا معالجة اللغة الطبيعية مع "نصف العمل اليوم" "من المحتمل أن تتم أتمتة الأنشطة بعيدًا عن أيدي الإنسان" بين عامي 2030 و 2060." وهذا أسرع بعقد من التقديرات السابقة.