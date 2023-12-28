LG تعلن عن تليفزيون عملاق طراز QNED

تشتهر LG بمجموعة OLED الخاصة بها عندما يتعلق الأمر بأجهزة التلفزيون، ولكنها تعمل أيضًا على توسيع تشكيلة شاشات LCD التي تحمل علامة QNED لعام 2024. بالنسبة لمعرض CES 2024، كشفت الشركة عن تلفزيون QNED LCD مقاس 98 بوصة، مع تحديث الطرازات السابقة بما في ذلك تشكيلة 8K بإصدار جديد من نظام التلفزيون الذكي webOS، وChromecast المدمج، والفيديو المعزز بالذكاء الاصطناعي والمزيد.

هذا العام، تمتلك LG أربعة نطاقات QNED (QNED = النقطة الكمومية والخلايا النانوية): 8K miniLED QNED99T، و4K miniLED QNED90T، وQNED85T LCD، ومجموعة QNED80T في الأسفل. ستستخدم أفضل طرازات QNED99T معالج Alpha 9 من إل جي الذي يمكنه تحسين الفيديو والصوت باستخدام الذكاء الاصطناعي، بينما ستحتوي تشكيلة QNED90T وQNED85T على معالج Alpha 8 محدث مع أداء محسّن للمعالجة والرسومات والذكاء الاصطناعي. سيستخدم QNED80T شريحة Alpha 5 Gen 7 ذات النهاية المنخفضة من LG.

تقدم جميع الطرز نظام التشغيل webOS 24 من إل جي، مع ملفات تعريف فردية تسمح بتقديم توصيات مخصصة والتعرف على الصوت لكل مستخدم على حدة. كما أنه يحتوي على Chromecast مدمج، لذا ستتمكن من مشاهدة المحتوى من أجهزة Android وiOS عبر AirPlay 2 وChromecast، على التوالي. وابتداءً من العام المقبل، ستتلقى جميع أجهزة تلفزيون QNED من إل جي ترقيات لنظام التشغيل webOS لمدة 4 سنوات. بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض طرازاتها المتطورة السابقة (أي طرازات 8K التي تم إطلاقها في عام 2022 وبعض الطرازات الأخرى التي لم تتم تسميتها بعد)، ستحصل أيضًا على تحديثات webOS مجانًا.

يعد الطراز مقاس 98 بوصة جزءًا من تشكيلة LG QNED85T، مما يعني أنها شاشة LCD متوسطة المدى بدقة 4K مع تعتيم محلي ولكن ليس بتقنية miniLED. وهذا يعني أنه من المحتمل أن يكون سعرها معقولًا أكثر من أجهزة تلفزيون miniLED، ولكنها ستفتقر إلى التعتيم الدقيق الموجود في تلك الطرازات. وسيحتوي على أحدث ميزات التلفزيون الذكي webOS 24، لكن LG لم تكشف عن أي مواصفات أخرى أو السعر. وستقدم LG أيضًا موديلات 50 و55 و65 و75 و86 بوصة في هذا النطاق.

ستقدم LG طرازين بدقة 8K (QNED99T) بأحجام 75 و86 بوصة. لا توجد مواصفات أو أسعار متاحة، لكن الطرازات السابقة (التي لم تعد مخزنة في الولايات المتحدة) تكلف حوالي 4800 دولار و6500 دولار عند الإطلاق، على التوالي. يمكنك أيضًا توقع مستويات سطوع عالية جدًا تصل إلى 3000 شمعة في المتر المربع، ودعم Dolby Vision HDR وDolby Atmos و120 هرتز أو معدلات تحديث أعلى للألعاب. ستستخدم تلفزيونات QNED90T 4K أيضًا تقنية miniLED وتأتي بأحجام 65 و75 و86 بوصة.

سوف يجذب الجزء السفلي من المجموعة (QNED80T) المشترين ذوي الميزانية المحدودة، ولكنه لا يزال يقدم أحدث ميزات التلفزيون الذكي، وDolby Vision، وما إلى ذلك. وسيكون متاحًا في 43 و50 و55 و65 و75. وأحجام 86 بوصة. توقع المزيد من التفاصيل والأسعار للمجموعة الجديدة في وقت ما من العام المقبل.