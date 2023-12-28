استشهاد محمد عيسى نجل نائب قائد هيئة الأركان لكتائب القسام

استشهد محمد عيسى نجل "مروان عيسى" نائب قائد هيئة الأركان لكتائب القسام.

مروان عيسى هو رجل الظل والمطلوب الثاني لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي بعد زعيم حركة حماس في غزة يحيى السنوار.

على جانب آخر، دعت المقاومة الفلسطينية، التجار وأصحاب المحال داخل البلدة القديمة ومحيطها وفي شارع الباشا وراس العين، بمسح تسجيلات الكاميرات وعدم تشغيلها على الإنترنت في ساعات الليل.

وأضافت المقاومة، أن جنود الاحتلال يخترقون الكاميرات من خلال الإنترنت للتعرف على شخصيات وتحركات المجاهدين خلال عملياتهم ضد جنود الاحتلال.

وأكدت أهمية حذف جميع تسجيلات الكاميرات بشكل يومي والالتزام بما ورد، وذلك حرصاً على سلامة المجاهدين.