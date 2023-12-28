إعادة التداول على سهم "موبكو" بالبورصة بسعر فتح 60.28 جنيه

قررت ادارة البورصة إعادة التعامل على أسهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو" اعتباراً من جلسة تداول يوم الأحد الموافق 31/12/2023 ، على أن يكون سعر الفتح (السعر المرجعى) هو السعر النظري البالغ 60.28 جنيه للسهم وعلى أن يكون التداول على أسهم الشركة طبقاً للآليات المعمول بها في السوق المدرجة بها.

كانت البورصة قد استجابت لما نشرته "بوابة الوفد" صباح اليوم الخميس حول العمليات التي قام بها بعض المستثمرين في البورصة على أسهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو بأسعار غير طبيعية في ارتفاعات قياسية بمؤشر البورصة الرئيسي ايجي أكس 30.....قامت البورصة بإلغاء كل العمليات على سهم "موبكو" بجلسة تعاملات اليوم الخميس.