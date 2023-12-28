ضبط نصاب استولى على 11,5مليون جنيه من مواطني المنوفية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص لإستيلائه على مبالغ مالية تجاوزت 11,5مليون جنيه من بعض المواطنين بالمنوفية بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية.

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ففى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية من (عدد من المواطنين - مقيمين بدائرة المركز) بتضررهم من (مالك سوبر ماركت - مقيم بدائرة المركز).

جاء ذلك لقيامه بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية قدرها (11 مليونو563 ألف جنيه) بدعوى توظيفها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية مقابل أرباح بصفة دورية وعدم إلتزامه بذلك.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

وفي سياقٍ مُتصل، عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، مُتهماً بالسجن المُشدد 6 سنوات لإدانته بالشروع في السرقة بالإكراه وإحراز سلاح ناري وذخائر، وعاقبت مُتهم آخر بالسجن المُشدد 5 سنوات.

وشمل الحُكم حبس المُتهم الثاني لمدة سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه عما أسند إليه بتهمة إحراز الهيروين المُخدر، وتضمن الحكم مُصادرة المضبوطات وإلزامهما المصاريف.

صدر الحُكم برئاسة المُستشار حسين فريد، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وبهاء الدين صادق، وبحضور الأستاذ حسن أحمد حسن وكيل النيابة، وأمانة سر الأستاذ محمد طه.

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين كريم.ع وماهر.س أنهما في يوم 24 يناير 2023 بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثانٍ شرعا في سرقة المنقولات المُبينة بالأوراق وصفاً وقيمة المملوكة للمجني عليها بسمة محمد عطية بالطريق العام ليلاً باستخدام سلاحاً مُخبئاً على النحو المُبين بالتحقيقات.

ووجهت النيابة للمُتهم أنه أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مُششخن (فرد خرطوش) بدون ترخيص، كما أحرز ذخائر (3 طلقات) دون أن يكون مُرخصاً له بحيازة أو إحراز السلاح الناري محل الاتهام السابق.