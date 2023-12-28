روسيا تساعد ناسا في الرحلات لمحطة الفضاء الدولية حتى عام 2025

كانت العلاقة بين روسيا والولايات المتحدة متوترة، في أحسن الأحوال، في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، لا يزال الثنائي يعملان معًا في مجال واحد: إرسال أطقم إلى محطة الفضاء الدولية (ISS). أعلنت وكالة الفضاء الفيدرالية الروسية روسكوزموس أن البلدين سيواصلان الشراكة في "الرحلات الجوية المتبادلة حتى عام 2025 ضمناً".

تتضمن الرحلات الجوية المتقاطعة وضع أطقم من بلدان متعددة على نفس المركبة الفضائية. تعتزم روسكوزموس دائمًا أن يكون لديها ممثل واحد على الأقل في القسم الروسي من محطة الفضاء الدولية وممثل واحد على الأقل لناسا في القسم الأمريكي. وأضافت الوكالة أن القرار اتخذ "للحفاظ على موثوقية محطة الفضاء الدولية ككل". وتعد محطة الفضاء الدولية، التي تم إطلاقها عام 1998، رمزا للتعاون الأمريكي الروسي بعد الحرب الباردة وانتهاء سباق الفضاء.

تأتي هذه الأخبار في أعقاب إعلان وكالة ناسا في أبريل 2023 أن روسيا ستبقى على متن محطة الفضاء الدولية حتى عام 2028. وكان المدير العام لوكالة روسكوزموس، يوري بوريسوف، قد قال سابقًا إن روسيا ستنسحب من محطة الفضاء الدولية "بعد عام 2024" للتركيز على إنشاء محطة فضائية خاصة بها. كانت وكالة ناسا تستعد لرحيل روسيا بخطط تتراوح بين سحب رواد الفضاء من محطة الفضاء الدولية إلى معرفة كيفية السيطرة على محطة الفضاء الدولية إذا أخذت روسيا أجهزة الدفع الخاصة بها. والتزمت الوكالة الأمريكية بالحفاظ على محطة الفضاء الدولية حتى عام 2030 على الأقل.