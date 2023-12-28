7 لوادر لدعم منظومة النظافة بالمنيا

شهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تسلم المحافظة دفعة جديدة من المعدات لدعم منظومة النظافة، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، شملت 7 لوادر سعة 2 متر مكعب.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، للاهتمام برفع مستوى النظافة العامة، وتحقيق رضا المواطنين، والحفاظ على البيئة، والارتقاء بالمظهر الحضاري، ورفع تراكمات القمامة وتوفير الجهد والوقت.

أوضح المحافظ، أن المعدات الجديدة تضمنت 2 لودر لمدينة ملوى، وعدد 2 لودر لمدينة مغاغة، عدد 2 لودر لمدينة المنيا، ولودر واحد لوحدة التدخل السريع بديوان عام محافظة المنيا، وشدد المحافظ، على أهمية الحفاظ على هذه المعدات، لتحقيق أكبر جدوى من تشغيلها واستخدامها بشكل سليم، مع إجراء أعمال الصيانة الدورية، لرفع كفاءتها لكونها أحد أهم مقومات النجاح في النهوض بمستوى النظافة، ورفع كفاءة الطرق وخلق سيولة مرورية، والدعم المستمر لمنظومة النظافة ومراعاة البعد البيئي.