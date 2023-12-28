تحصين  122 ألفًا و600 رأس من الثروة الحيوانية ببني سويف

تواصلت فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمي القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى و مراكز المحافظة.

وقد تضمن التقرير، الذي تعده مديرية الطب البيطري، الإشارة إلى أن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها قد وصل إلى 122ألفا و685 رأسا، منها 108 آلاف و356 من الأبقار، و 12 ألف 277 من الجاموس و2052من الأغنام والماعز وذلك منذ استئناف العمل بالحملة في التاسع عشر من نوفمبر الماضي وحتى السابع والعشرين من ديسمبر الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن مديرية الطب البيطري، بقيادة د أحمد عبد العليم الجبالي قد أنهت استعداداتها لاستئناف الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالوحدات البيطرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة ،خاصة فيما يتعلق بإعداد وتجهيز الفرق الطبية والأدوات والمعدات الخاصة بعمليات التحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة.