معتمد جمال يقرر عدم إشراك شيكابالا بالتدريبات الجماعية

أدى محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مجموعة من التدريبات التأهيلية والبدنية المتنوعة داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي على هامش المران اليوم الخميس، استعداداً للفترة المقبلة.

يأتي ذلك وفقا للبرنامج الموضوع للاعب من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال لتجهيزه بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.

واكتفى "شيكابالا" بأداء التدريبات البدنية والتأهيلية فقط داخل صالة الجيمانيزيوم دون المشاركة في التدريبات الجماعية بناء على قرار الجهاز الفني للفريق .

واستأنف الزمالك تدريباته عصر اليوم الخميس على ملعب النادي، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة أسبوع عقب العودة من أنجولا وخوض مباراة ساجرادا في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

في سياق متصل قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، عدم المشاركة في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، المقرر لها في شهر يناير المقبل خلال فترة التوقف الدولي.

يأتي قرار مجلس إدارة نادي الزمالك، بالاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة كأس الرابطة لصعوبة تكوين فريق يشارك في البطولة، خاصة وأن الفريق الأول مرتبط بخوض معسكر في دولة الإمارات العربية المتحدة يتخلله المشاركة في دورة أبوظبي الودية، ومن المقرر أن يسافر الفريق بجميع اللاعبين، بالإضافة إلى العناصر المميزة من قطاع الناشئين.