استجابة لما نشرته "الوفد".. البورصة تلغي العمليات المنفذة على سهم "موبكو" بجلسة اليوم

في استجابة سريعة لما نشرته "بوابة الوفد" صباح اليوم الخميس حول العمليات التي قام بها بعض المستثمرين في البورصة على أسهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو بأسعار غير طبيعية في ارتفاعات قياسية بمؤشر البورصة الرئيسي ايجي أكس 30، قامت البورصة بالغاء كافة العمليات على سهم "موبكو" بجلسة تعاملات اليوم الخميس.

قالت البورصة في بيان إنه في ضوء تحركات سعرية غير مبررة على الورقة المالية مصر لإنتاج الأسمدة موبكو وما تقرر من إلغاء بعض العمليات مع بداية الجلسة، وفي ضوء استمرار تحركات سعرية كبيرة وغير مبررة على الورقة المالية وتذبذبات سعرية حادة وحرصا على مصلحة المتعاملين فقد تقرر إيقاف التعامل على الورقة المالية وإلغاء العروض والطلبات والغاء كافة العمليات المنفذة على الورقة المالية بجلسة اليوم الخميس الموافق 28/12/2023 وإلغاء الاثار المترتبة عليها.

كان "الوفد" قد أشارت إلي أن بعض العمليات التي قام بها بعض المستثمرين في البورصة على أسهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو بأسعار غير طبيعية تسببت في ارتفاعات قياسية بمؤشر البورصة الرئيسي ايجي أكس 30.