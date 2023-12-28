رئيس مياه سوهاج يتفقد محطات مياه الشرب بمركز دار السلام

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب محطة مياه اولاد سالم السطحية الحاصلة على الشهادة الدولية للتنمية الفنية المستدامة TSM ومحطة اولاد الشيخ القديمة ومحطة مياه دار السلام المطورة بمركز دار السلام وذلك للاطمئنان على الالتزام بتامين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة والتاكد من جودة المياه المنتجة طبقا للمواصفات القياسية لجودة المياه واجراء الصيانات الدورية للطلمبات لضمان التشغيل على مدار 24 ساعة وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات والتاكد من مراقبة عنابر التشغيل هذا بالاضافة الى جاهزية العاملين للتعامل مع اى تسريب لغاز الكلور وضمان تشغيل كافة المعدات للتعامل الفورى مع اى ازمات او طوارى.

كما تفقد رئيس مياه سوهاج مركز خدمة العملاء الذى تم تطويره لتقديم اكثر من 16 خدمة وذلك للتاكد من تقديم افضل الخدمات للمواطنين لتحقيق رضاهم عن الخدمات المقدمة هذا بالاضافة الى الاطمئنان من تنفيذ جميع الخدمات فى التوقيتات المحددة لها.