الصين: لن نغض الطرف عن الاستفزازات والمضايقات المتكررة من قبل الفلبين

قالت الصين اليوم الخميس إنها لن تغض الطرف عن الاستفزازات والمضايقات المتكررة من قبل الفلبين على حد وصفها، وذلك وسط تصاعد التوترات بين الجانبين بشأن سلسة من التصادمات وقعت مؤخرا في بحر الفلبين الغربي.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية وو تشيان - حسبما نقلت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إن خفر السواحل الصيني اتخذ الإجراءات اللازمة واصفا إياها ب"المبررة والمشروعة".

وكانت الفلبين قد اتهمت في وقت سابق من هذا الشهر خفر السواحل الصيني بإطلاق خراطيم المياه بشكل متكرر على قوارب إعادة الإمداد التابعة لها، مما تسبب في حدوث أضرار جسيمة بمحرك إحداها.

وردا على ذلك، نفى وو هذه الاتهامات وقال إن الجانب الفلبيني أصر على إرسال سفن للتوغل بالقرب من المياه المتنازع عليها وصدمت بشكل استباقي سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني.

وتصاعدت التوترات بين بكين ومانيلا في الأشهر الأخيرة، حيث تبادل الجانبان الاتهامات بشأن سلسلة من الخلافات في بحر الصين الجنوبي بما في ذلك اتهامات بأن الصين صدمت سفينة في وقت سابق من هذا الشهر كانت تقل رئيس أركان القوات المسلحة الفلبينية.

يشار إلى أن الصين تطالب بالسيادة على معظم بحر الصين الجنوبي، الذي تطالب الفلبين وبروناي وماليزيا وتايوان وفيتنام وإندونيسيا بأجزاء منه.. وقد أبطلت محكمة دولية في عام 2016 مطالب الصين في حكم بقضية رفعتها الفلبين وهو ما ترفضه بكين.