الخميس 28 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

رومانيا وبلغاريا تنضمان إلى منطقة الشنجن مارس 2024

رئيس الوزراء الروماني
رئيس الوزراء الروماني مارسيل سيولاكو

أعلن رئيس الوزراء الروماني مارسيل سيولاكو أن رومانيا وبلغاريا ستنضمان إلى منطقة شنجن التابعة للاتحاد الأوروبي للسفر الجوي والبحري في مارس 2024، بينما ستتم مناقشة فتح الحدود البرية العام المقبل.

وقال سيولاكو -وفق ما نقلته مجلة بولتيكو الأوروبية اليوم /الخميس/- " لدينا اتفاق سياسي بشأن هذا! اعتبارًا من مارس من العام المقبل، سيستمتع الرومانيون بمزايا منطقة شنجن جوًا وبحرًا".

كما أعرب سيولاكو عن تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق مستقبلي بشأن الحدود البرية، قائلا إنه "مقتنع" بأن تلك المفاوضات ستؤتي ثمارها عام 2024.

وكانت النمسا قد عارضت في السابق إدراج رومانيا وبلغاريا في منطقة شنجن بسبب مخاوف بشأن الهجرة غير الشرعية.. ولكن في منتصف ديسمبر، أعلن وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر تخفيف موقف فيينا، وعرض السفر الجوي بدون جواز سفر من تلك البلدان مقابل تشديد الإجراءات الأمنية على الحدود.

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