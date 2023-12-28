بمباركة زد و بيراميدز .. الزمالك يقترب من حسم صفقة محمود صابر

دخلت إدارة نادي الزمالك في مفاوضات قوية مع محمود صابر لاعب نادي زد والمعار من نادي بيراميدز للحصول على خدماته ضمن خطة دعم الفريق خلال موسم الانتقالات الشتوية الجاري.

وقال الإعلامي محمد شبانة في تصريحات إذاعية أن هناك ترحيب من جانب زد لقطع الإعارة خاصة في عدم اعتماد مجدي عبدالعاطي المدير الفني للفريق عليه بجانب ترحيب بيراميدز بالصفقة لعدم الحاجه الفنية إليه.

وأضاف شبانة إنه من المنتظر أن تكون هناك صفقات تبادلية بين الزمالك وناديي زد وبيراميدز إضافة لجانب مادي لإتمام الصفقة.

الزمالك يزاحم الأهلي لضم عمر كمال عبد الواحد

دخل نادي الزمالك في مفاوضات قوية عمر كمال عبد الواحد لاعب نادي مودرن فيوتشر لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ضمن خطة الفارس الأبيض لدعم صفوفه مع اقتراب إنهاء أزمة إيقاف القيد.

وقال الإعلامي محمد شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن هناك جلسة جمعت عمر كمال بحسين لبيب رئيس نادي الزمالك خلال الأيام الماضية طلب اللاعب خلالها الحصول على ٣٠ مليون جنيه منحة تعاقد.