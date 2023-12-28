تعليق الإعلاميين على ارتفاع أسعار الدولار في مصر عام 2023

شهد الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة ارتفاعًا حادًا في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، حيث وصل سعر الدولار إلى مستويات قياسية لم يشهدها الاقتصاد من قبل، وقد أثار هذا الارتفاع الكبير في أسعار الصرف جدلاً واسعًا بين الإعلاميين بسبب الارتفاع المفاجئ وتداعياته على الاقتصاد والمواطن المصري.

وفي ظل هذه الأزمة التي تواجهها مصر، ترصد “بوابة الوفد الإلكترونية” تعليق بعض الإعلاميين في برامج التوك شو، على ارتفاع سعر الدولار خلال عام 2023، فيما يأتي:-

عمرو أديب: مشكلة الدولار مستمرة حتى نهاية العام الحالي

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مشكلة الدولار مستمرة حتى نهاية العام الحالي، منوهًا إلى أن سعر الدولار في السوق الموازية انخفض في الفترة الحالية، لكنه لا يزال بعيدا عن سعر الصرف الرسمي.

وأضاف “أديب” خلال تقديم برنامجه “الحكاية” المذاع عبر شاشة “mbc مصر” أن الدولة في حاجة إلى إطلاق مشروع قومي على السياحة باعتبار أن هذا القطاع الذي قد يتيح عملة صعبة في أسرع وقت.

وذكر أن هناك بعض المحبين لمصر يقدمون اقتراحات مدمرة لمصر (دون خوض في تفاصيل)، موضحا أنّ هناك عوامل داخلية وخارجية للأزمة، ومن ثم يجب التعامل مع كيفية معالجتها دون التركيز على أسبابها.

وأشار إلى أنّ الفجوة الدولارية تستمر حتى عامين مقبلين على الأقل، ومن ثم لا بد من التعامل مع الأزمة على هذا النحو.

وأكد أن الدولة تأخرت كثيرا في النهوض بقطاع السياحة، وأن لديها ما يمكّنها أن تكون متميزة في أكثر من الزراعة والصناعة.

وشدد على ضرورة استراتيجية شاملة لقطاع السياحة، تتضمن تطويرا لكل جوانبه، باعتبار أن عوائده أسرع من أي شيء آخر.

وأفاد بأن الدولة تحتاج من العملة الصعبة نحو تسعة مليارات دولار شهريا، ما يوازي عائد قناة السويس سنويا.

أحمد موسى: وصول الدولار لـ 52 جنيها في منتهى الخطورة

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن أن سعر الدولار في السوق السوداء الموازية تخطى الكثير خلال الفترة الماضية، ووصل سعره 52 جنيها حتى الآن، وأصبح هناك بعض التطبيقات الإلكترونية من أجل نشر أسعار الدولار في السوق الموازية في الوقت الحالي، وسط قلق كبير حول هذا الأمر، موضحا أن الرئيس السيسي عقد اجتماعا مهما اليوم من أجل مناقشة الوضع الاقتصادي للبلاد.

وأوضح "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن السوق الموازية للدولار كان قد تم القضاء عليه من فترة، ومن ثم عاد بقوة، ووصل سعر الدولار فيه لـ 52 جنيها، بأسعار خرافية لا يتخيلها أحد، "إحنا كنا في 2022 بنتكلم أن السعر قد يصل لـ 30 جنيها، وخايفين نقول الرقم، النهاردة السعر في السوق الموازية 52 جنيها".

وتابع أن سعر الدولار في السوق الموازية وصل لرقم غير طبيعي، ويختلف عن سعر البنك بـ 21 جنيه دفعة واحدة، إذ أن الدولار في البنوك 31 جنيها، في السوق الموازية بـ 52 جنيها، ويجب أن يكون هناك آليات للتعامل مع هذا الملف، “الناس بقت شايفة الموضوع تجارة وبيتعاملوا على أنه تجارة وده موضوع في منتهى الخطورة”.

محمد الباز عن التعويم: الموضوع أصبح أمن قومي

علق الإعلامي محمد الباز على حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن سعر الصرف والتعويم، وذلك خلال كلمته بالمؤتمر الوطني للشباب في الإسكندرية.

وقال “الباز” خلال برنامجه “آخر النهار” المذاع على فضائية “النهار”، إن الرئيس عندما تطرق لهذا الموضوع، أكد أنه عندما يصل الأمر للأمن القومي والتأثير في حياة المواطنين، لن يتم تمرير مثل هذا القرار.

وأضاف: “كله قال خلال الفترة اللى فاتت التعويم جاي، وفي أكثر من تعويم، ومصر خضعت لشروط صندوق النقد الدولي، والدولار هيوصل 50 جنيهًا…”.

وتابع: “الرئيس قال لا بشكل واضح جدًا وبيعلنها لصندوق النقد الدولي، وده في لحظة إن البلد خاضعة، إحنا اللى رايحين لصندوق النقد، ووارد نيجي في لحظة ونقول له لأ، لأن الأمر بقى أمن قومي، ولأن كيلو اللحمة بقي 300 جنيه، طب لو الدولار زاد هيبقي بـ600 جنيه”.

وواصل: “كلام الرئيس هنا مش طمأنة، لأ، دي ثقة كاملة، إن الحاجة دي هتمس الأمن القومي، فأنا هقول لا للصندوق وهقول لا لأي حد هيأثر، إحنا مرنين آه، بس مش هنوصل الدنيا لخراب”.

مصطفى بكري: لابد أن نعترف بأزمة الدولار

شدد الإعلامي مصطفى بكري، على أن المعادين للدولة يحاولون تصدير صورة مزيفة بإفلاس الدولة، متابعًا: "نعترف أنه هناك مشاكل وأزمة في توفير العملة الصعبة وهذه المشاكل لا تخص مصر لوحدها ولكن موجودة نتاج أزمات عالمية وإقليمية".

وذكر "بكري"، خلال برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد" أنه لا بد أن نقر ونعترف بأزمة الدولار، لدينا خيارات عديدة نفكر فيها، وكلام الرئيس عبد الفتاح السيسي واضح في هذه القضية بعدما أكد أن هذا الملف يعتبر أمن قومي، مؤكدًا: "من المهم ترشيد الاستيراد والاستهلاك في مسائل كثيرة، أي قراءة واقعية تؤكد أن مصر لن تتخلى عن سداد ديونا، والخيار الوحيد هو مواصلة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، من المؤكد أن الموقف صعب وأزمة الدولار تمثل مشكلة".

وواصل حديثه عن أزمة الدولار، قائلًا: "لا يجب أن نفقد الأزمة بتمكننا من تجاوز الأزمة، فقد سبق ومررنا بأزمة في 2018 حينما سحبت منا الأموال الساخنة، واستطعنا حينها العبور بأمان"، مضيفًا: "نتمنى من منظمات المجتمع المدني إدراك أن هذه الدولة لا تبتز ودراعها مش بيتلوي".

وأردف قائلًا: "كل ما نتمناه تجاوز الأزمة الراهنة بالجهد والكفاح الصمود، كي نصل للنتيجة المنشودة، لو مش النهاردة يبقى بكرا، مصر هتفضل صامدة وستتجاوز هذه الأزمة، مقدمناش خيار تاني لازم نستحمل هذه الازمة لغاية ما تعدي، خيار مصر أن تسعى من كل الاتجاهات ونتمنى كل الناس يبقى قلبها على البلد".