رصد ‏57 ألف مخالفة مرورية متنوعة

تواصل الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة ونجحت خلال 24 ساعة من ضبط ‏57480 مخالفة مرورية متنوعة.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (57480) مخالفة مرورية متنوعة.. من بينها (530) مخالفة السير بدون تراخيص، (85) دراجة نارية مخالفة، (11851) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (29) مخالفة موقف عشوائى، (2065) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، (12) مخالفات شروط التراخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية؛ تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.