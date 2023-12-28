قوات الاحتلال تقتحم 6 شركات صرافة تابعة لـ"النقد الفلسطينية" واعتقال أصحابها

قالت سلطة النقد الفلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت مقار 6 شركات صرافة اليوم الخميس، وجميعها خاضعة لرقابة وإشراف سلطة النقد الفلسطينية، في عدد من المحافظات، واعتقلت عددًا من أصحاب تلك الشركات، واستولت على مبالغ مالية من خزناتها، بعد تفجيرها.

أحدث النظم الرقابية على القطاع الصيرفي

وأضافت سلطة النقد الفلسطينية، وفقًا لما نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أنها تطبق أحدث النظم الرقابية على القطاع الصيرفي، بهدف الحفاظ على سلامة هذا القطاع وتطوير أعماله، والارتقاء بالخدمات التي يقدمها للجمهور، بما يتوافق مع المتطلبات الدولية والممارسات الفضلى، فإنها تتابع بشكل حثيث هذا الاعتداء الآثم مع الجهات ذات صلة.

مصر الداعم الأكبر للشعب الفلسطيني

يذكر أن الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، قال إن الدعم المصري سواء على الجوانب الصحية أو الإنسانية أو السياسية للقضية الفلسطينية متواصل على مدار عقود طويلة، فمصر الداعم الأكبر للشعب الفلسطيني، مؤكدا أهمية المساعدات الإنسانية لقطاع غزة خاصة في ظل وجود العدوان الإسرائيلي الغاشم على سكان القطاع.

وأضاف “أحم” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا الصباح” عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن إسرائيل تقصف المدارس والقطاع الصحي، إذ استهدف أكثر من 36 مستشفى وخروج 26 مستشفى عن الخدمة، ويتبقى فقط 9 مستشفيات تعمل بشكل جزئي ولا تلبي احتياجات الكم الكبير من الشهداء والمصابين والجرحى، فهناك أكثر من 54 ألف مُصاب، وبالتالي نحن أمام جرائم حرب متكاملة.

وتابع، أنه في ظل الأحداث الجارية في قطاع غزة تكمن أهمية الدعم المصري على مختلف المستويات، سواء باستضافة الأشقاء الفلسطينيين من الجرحى والمصابين في المستشفيات المصرية فيما يتعلق أيضا بالمستشفى الميداني، فضلا عن تزويد ومد قطاع غزة بالخدمات والمعدات الطبية اللازمة للمستشفيات، علاوة على استضافة الأطفال الخدج الفلسطينيين الذين هزوا ضمير العالم جراء الجرائم البشعة التي ترتكب في حق شعب غزة.